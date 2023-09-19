رئيس النواب: مواجهة الفقر والبطالة تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص

رئيس النواب: مواجهة الفقر والبطالة تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص
التاريخ
9/19/2023 2:31:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوجهان دوما إلى دعم العمل التطوعي والخيري والأفكار والمشاريع الريادية، وهي أفكار تذهب دوما نحو بناء مجتمعات متعاونة وجعل الأردن نموذجا في التنمية.
وأضاف الصفدي خلال زيارته اليوم الثلاثاء مركز تطوير الأعمال ولقائه مجموعة من الشباب والشابات من أصحاب قصص النجاح ورياديين استفادوا من برامج ومشاريع المركز، إننا نسير على هدي من التوجيهات الملكية في دعم المشاريع الريادية.
وأشار الى أن مواجهة الفقر والبطالة تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى توفير الدعم المناسب للمؤسسات التي تعنى بالمشاريع الإنتاجية لخلق المزيد من فرص العمل التي ينتفع بها الشباب الأردني.
واطلع الصفدي على برامج مركز تطوير الاعمال حيث عُرضت تجارب المركز في صنع الشراكات مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية وتنفيذ عدد من المشاريع التي ساهمت في توفير واستحداث خدمات اقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد الصفدي أهمية دور الشباب في التنمية الاقتصادية وانخراطهم في العمل الريادي والمبادر، مشيرا الى النجاح الذي يحققونه في تأسيس مشاريعهم الخاصة.
من جهته قال وزير العمل السابق المؤسس لمركز تطوير الاعمال نايف استيتية، إن كافة برامج المركز تسهم وبشكل مباشر في تمكين الشباب الأردني لخلق فرص عمل والتشغيل الذاتي تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية والتوجه الى العمل المهني والتقني من قبل الشباب.
يذكر أن مركز تطوير الأعمال هو مؤسسة أردنية غير ربحية تأسست عام 2004 بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم البرامج التي تسهم في دمج الشباب الاردني في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الريادية للبدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير مشروع قائم.
--(بترا)
م خ /اح
19/09/2023 14:18:43
MENAFN19092023000117011021ID1107101160
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