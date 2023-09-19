رئيس النواب: مواجهة الفقر والبطالة تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص



عمان 19 أيلول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوجهان دوما إلى دعم العمل التطوعي والخيري والأفكار والمشاريع الريادية، وهي أفكار تذهب دوما نحو بناء مجتمعات متعاونة وجعل الأردن نموذجا في التنمية.

وأضاف الصفدي خلال زيارته اليوم الثلاثاء مركز تطوير الأعمال ولقائه مجموعة من الشباب والشابات من أصحاب قصص النجاح ورياديين استفادوا من برامج ومشاريع المركز، إننا نسير على هدي من التوجيهات الملكية في دعم المشاريع الريادية.

وأشار الى أن مواجهة الفقر والبطالة تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى توفير الدعم المناسب للمؤسسات التي تعنى بالمشاريع الإنتاجية لخلق المزيد من فرص العمل التي ينتفع بها الشباب الأردني.

واطلع الصفدي على برامج مركز تطوير الاعمال حيث عُرضت تجارب المركز في صنع الشراكات مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية وتنفيذ عدد من المشاريع التي ساهمت في توفير واستحداث خدمات اقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد الصفدي أهمية دور الشباب في التنمية الاقتصادية وانخراطهم في العمل الريادي والمبادر، مشيرا الى النجاح الذي يحققونه في تأسيس مشاريعهم الخاصة.

من جهته قال وزير العمل السابق المؤسس لمركز تطوير الاعمال نايف استيتية، إن كافة برامج المركز تسهم وبشكل مباشر في تمكين الشباب الأردني لخلق فرص عمل والتشغيل الذاتي تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية والتوجه الى العمل المهني والتقني من قبل الشباب.

يذكر أن مركز تطوير الأعمال هو مؤسسة أردنية غير ربحية تأسست عام 2004 بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم البرامج التي تسهم في دمج الشباب الاردني في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الريادية للبدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير مشروع قائم.

--(بترا)

م خ /اح

19/09/2023 14:18:43