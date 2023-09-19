الإدارية النيابية توصي بدعم التحول نحو مكتبة وطنية رقمية لتاريخ الأردن

عمان 19 أيلول (بترا)- أوصت اللجنة الإدارية النيابية بدعم توجهات وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية للتحول نحو مكتبة وطنية رقمية لتاريخ الدولة الأردنية، ووضع برنامج تنفيذي وربطه بجدول زمني لأرشفة الوثائق الوطنية ورقمنتها.

وأكدت اللجنة خلال لقاء حضرته وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومدير عام المكتبة الوطنية نضال العياصرة، اليوم الثلاثاء، أهمية عمل برنامج تدريبي عالي المستوى لتصنيف الوثائق الرسمية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال رئيس اللجنة المهندس يزن الشديفات، إننا بحاجة ماسة لحماية الوثائق الوطنية وأرشفتها، لما تحمله من تاريخ للمؤسسات الأردنية القديمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوثائق التاريخية والرسمية في المملكة من خلال إيجاد مستودعات نموذجية، تراعي خصوصيتها وأهميتها بشكل يحفظها من العوامل الجوية والظروف الاستثنائية.

من جهتهم، طالب النواب عبدالله عواد، إمغير الهملان، جميل الحشوش، عودة النوايشة، محمد العكور، بدعم المؤسسات والجمعيات والأندية الثقافية، خاصة في مناطق الأطراف.

من ناحيتها، قالت النجار إن الوزارة شريك أساسي للجنة الإدارية النيابية، وأن الأردن يمتلك وثائق وطنية، فضلًا عن امتلاكه حضارات تاريخية لا تنقطع.

وأوضحت أن واجب الوزارة توثيق الوثائق الوطنية، مشيرة إلى صعوبة توثيق جميع الوثائق لأسباب ترتبط بالإمكانات الفنية والبشرية والمالية.

بدوره، قال العياصرة إن المكتبة الوطنية هي ذاكرة وطن لديها مديرية توثيق تعمل على أرشفة الوثائق الرسمية والخاصة، والأرشفة الإلكترونية الرقمية، كما تواكب جميع التطورات العلمية وحوسبة الوثائق، فضلًا عن شراء جهاز لتعقيم الوثائق قبل تعقيمها.

وبين أن المكتبة أرشفت وثائق 240 مؤسسة وطنية، وأن عمليات الأرشفة تجري بما لا يتعارض مع قانون حق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية.

--(بترا)

م خ/ ف ج

19/09/2023 14:16:06