الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يستضيف مؤتمر الصناعات التقليديّة والإبداعيّة

عمان 19 أيلول (بترا)- افتتح رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالله عبابنة اليوم الثلاثاء، المؤتمر الختامي لمشروع الصناعات التقليدية والإبداعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ويهدف المؤتمر الذي رعاه أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالله الموسى إلى تعزيز الإبداع وزيادة الفرص الاقتصادية للشركات الصغيرة، والمتوسطة من خلال إنشاء روابط بين القطاعات التقليدية، والصناعات الإبداعية ما يسهم في ترقية المنتجات، وتحسينها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقال عبابنة، إن هناك انتقالا جوهريا بعالم التوظيف مدفوع التشغيل للذين يعتمدون على الابتكار، وتمكين الأفراد لتقديم الخدمات، لبناء جيل من الشباب قادر على المشاركة في الحياة الاقتصادية، والتطور والنمو، وتحويل الأردن إلى مركز للابتكار.

من جهته، قال منسق المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط الدكتور عصمت الكرادشة إن الدافع الرئيس لبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط للفترة 2014-2020، مواجهة التحديات المشتركة، وتحسين ظروف الحياة في جميع أنحاء حوض المتوسط.

وأضاف، إن البرنامج يجمع المناطق الساحلية في 14 دولة، بهدف تعزيز التنمية العادلة والمنصفة على جانبي المتوسط، ويمول 80 مشروعا تعاونيا، حظي الأردن بـ 56 مشروعا تنفذ من قبل 65 مؤسسة بإجمالي 23 مليون يورو، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيطلق خلال الشهر المقبل برنامجا للتعاون الإقليمي بموازنة تقدر بـ 234 مليون يورو لتمويل مشاريع تعاونية.

بدوره، بين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، إيهاب قادري، أن حجم انتاج قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بلغ 2.65 مليار دولار العام الماضي، يشغل ما يزيد على 76 ألف عامل وعاملة.

وأكد نائب رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي موير، أن الاتحاد يعمل مع الشركاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط لبناء مستقبل أكثر خضرة لصناعة النسيج والملابس من خلال التعاون، والابتكار وسلاسل التوريد الإقليمية؛ لايجاد فرص عمل مستدامة.

وقال المدير التنفيذي لمركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب حسان النسور، إن المركز يقدم دورات فنية وتقنية، ودعما فنيا متخصصا من خلال خبراء محليين ودوليين، لتهيئة بيئة للمصممين الصاعدين للوصول إلى العالمية.

وجرى على هامش المؤتمر تنظيم معرض يضم فئتي الحاصلين على منح من المشروع، والمبدعين من الأردن الذين طوروا إبداعاتهم على أرض الواقع للخروج بمنتجات إبداعية تطمح للمنافسة في سوق العمل.

- -(بترا)

ن ن/اح

19/09/2023 14:00:20