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الاقتصاد الرقمي تشارك بتنفيذ فعاليات تمرين درب الأمان 3

9/19/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 19 أيلول (بترا)- شاركت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تنفيذ فعاليات تمرين "درب الأمان 3" بهدف اختبار الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة الزلازل خلال الفترة من 17 وحتى 19 أيلول الحالي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، شاركت الوزارة من خلال تفعيل غرفة العمليات والطوارئ وبالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في تنفيذ فعاليات التمرين، حيث "يفترض التمرين الوهمي حدوث زلزال في مناطق مختلفة من المملكة يؤدي إلى حدوث خلل في منظومة الاتصالات وانقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق وخروج النقاط التجميعية لشبكة الألياف الضوئية عن الخدمة، إضافة إلى التسبب بانقطاعات في شبكة الألياف الضوئية".
ويختبر التمرين قدرة الوزارة على استدامة العمل من خلال الفرق المتخصصة والأنظمة المتطورة، من خلال متابعة مجريات الأحداث الوهمية ضمن سيناريو التمرين والتعامل معها حسب الإجراءات والخطط الموضوعة لهذه الغاية، وإعداد التقارير التقييمية الدورية وتزويد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بها أولا بأول بهدف رصد نقاط القوة وتعزيزها، وحصر نقاط التحسين للعمل عليها.
وأبدت غرفة العمليات والطوارئ والفرق المتخصصة في الوزارة تفانياً في تلقي الأحداث و التعامل معها بحرفية وسرعة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة وأمن كادر الوزارة والجهات العاملة معها.
--(بترا)
غ ح/ أ أ
19/09/2023 13:53:08

MENAFN19092023000117011021ID1107101151

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