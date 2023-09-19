الاقتصاد الرقمي تشارك بتنفيذ فعاليات تمرين درب الأمان 3

الاقتصاد الرقمي تشارك بتنفيذ فعاليات تمرين درب الأمان 3
التاريخ
9/19/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- شاركت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تنفيذ فعاليات تمرين "درب الأمان 3" بهدف اختبار الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة الزلازل خلال الفترة من 17 وحتى 19 أيلول الحالي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، شاركت الوزارة من خلال تفعيل غرفة العمليات والطوارئ وبالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في تنفيذ فعاليات التمرين، حيث "يفترض التمرين الوهمي حدوث زلزال في مناطق مختلفة من المملكة يؤدي إلى حدوث خلل في منظومة الاتصالات وانقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق وخروج النقاط التجميعية لشبكة الألياف الضوئية عن الخدمة، إضافة إلى التسبب بانقطاعات في شبكة الألياف الضوئية".
ويختبر التمرين قدرة الوزارة على استدامة العمل من خلال الفرق المتخصصة والأنظمة المتطورة، من خلال متابعة مجريات الأحداث الوهمية ضمن سيناريو التمرين والتعامل معها حسب الإجراءات والخطط الموضوعة لهذه الغاية، وإعداد التقارير التقييمية الدورية وتزويد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بها أولا بأول بهدف رصد نقاط القوة وتعزيزها، وحصر نقاط التحسين للعمل عليها.
وأبدت غرفة العمليات والطوارئ والفرق المتخصصة في الوزارة تفانياً في تلقي الأحداث و التعامل معها بحرفية وسرعة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة وأمن كادر الوزارة والجهات العاملة معها.
--(بترا)
غ ح/ أ أ
19/09/2023 13:53:08
MENAFN19092023000117011021ID1107101151
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