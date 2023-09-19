انطلاق الاجتماع الإقليمي لتسريع وتيرة التقدُّم في التغذية بشرق المتوسط

عمان 19 أيلول (بترا)-وفاء زيناتية- رعت سمو الأميرة صالحة بنت عاصم، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال الاجتماع الإقليمي المشترك لتنسيق التغذية، الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية للاجتماع، الذي يشارك فيها ممثلون عن الدول الأعضاء في الإقليم، إضافة لأعضاء من الدوائر الأكاديمية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، إطلاق قاعدة بيانات مكونات الأغذية في إقليم شرق المتوسط، وهي مبادرة مشتركة بين جامعة القدس والمكتب الإقليمي للمنظمة.

وقالت سموها، إن الأردن حقق تحسينات جذرية في مجال التغذية في العقود الأخيرة، ومع ذلك ما يزال يعاني، شأن سائر البلدان في إقليم شرق المتوسط، من تحول تغذوي سريع أدى إلى ارتفاع بمعدلات زيادة الوزن والسمنة، ومن ثم ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض غير السارية المرتبطة بهما.

وأضافت سموها، أن السلطات الصحية تعمل وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على دعم برامج التغذية الصحية للحد من معدلات السمنة، ومكافحة ارتفاع ضغط الدم والسكري وسائر الأمراض غير السارية.

وأشارت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغذية لعام 2023-2030 وإطار العمل التنفيذي الملحق بها، هما تجسيد جلي لالتزام الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية بالعمل الدؤوب لتحقيق مستويات تغذية أفضل بما ينسجم مع الرؤى الملكية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

من جهته، قال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار الإقليمي للتغذية بالمنظمة، إن "سوء التغذية بكل أشكاله يتسبب بخسائر فادحة في صحة السكان في إقليم شرق المتوسط، وتنميتهم المستدامة، وان بلدان الإقليم تجابه العبء المزدوج لسوء التغذية، إذ إن الإقليم يعاني من نقص التغذية، مع زيادة الوزن والسمنة اللتين تزدادان انتشارا يوما بعد يوم".

وأوضح المنظري، أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم على هذا الصعيد، إلا أن سوء تغذية الأمهات والرضع والأطفال الصغار والمراهقين يظل مشكلة تهدد صحة وتنمية قدرات النساء والمراهقين والأطفال في الإقليم".

وأضاف ان عام 2020 شهد إصابة 26.2 بالمئة من الأطفال دون سن 5 سنوات في الإقليم بالتقزم، بينما أصيب 7.4 بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة بقدر من الهزال، وأصيب 3 بالمئة منهم بالهزال الشديد.

وتشير الإحصاءات إلى أن طفلا من كل 12 في الإقليم دون سن 5 سنوات مصاب بزيادة الوزن، ولا يزال أطفال كثر يواجهون أيضا الجوع المستتر المتمثل بعدم كفاية ما يحصلون عليه من فيتامينات أو معادن. أما في صفوف الفتيات والنساء في سن الإنجاب (15-49 سنة)، فإن معدل انتشار فقر الدم في الإقليم يتراوح بين 24 - 70 بالمئة.

وتفحص قاعدة بيانات مكونات الأغذية، التي تم إطلاقها اليوم، والمتاحة بشكل كتاب وقاعدة بيانات إلكترونية، المشهد الغذائي في إقليم شرق المتوسط.

بدوره، بين المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أيوب الخوالدة، ان قاعدة بيانات مكونات الأغذية تهدف إلى تزويد الباحثين والمتخصصين في التغذية ومهنيي الرعاية الصحية وراسمي السياسات، ببيانات دقيقة وشاملة وقابلة للتنفيذ عن الأغذية المستهلكة في إقليم شرق المتوسط، فمع زيادة الإصابة بالأمراض غير السارية عالميا والاعتراف المتزايد بدور النظام الغذائي في الصحة، اكتسبت هذه البيانات أهمية أكبر من ذي قبل.

من ناحيته، قال الدكتور رضوان قصراوي، من جامعة القدس، إن "الكتاب وقاعدة البيانات هما ثمرة عمل دؤوب اضطلع به باحثون متفانون وعمال ميدانيون وأخصائيو تغذية، والعديد من المساهمين من جامعة القدس ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع آخرين في إقليم شرق المتوسط، ومشاركة الجامعة الأردنية، ومعهد الكويت للبحوث العلمية، والجامعة اللبنانية ووزارة الصحة العمانية، حيث جمع كل هؤلاء بدقة جداول مكونات الأغذية وحللوها وصاغوها في شكل مناسب للعرض لا تنتهي فائدته عند عرض المعلومات الصحية، بل تشمل أيضا وضع نقاط مرجعية على مستوى الإقليم".

وسيعرض الخبراء من المقر الرئيسي للمنظمة والمكتب الإقليمي، خلال الاجتماع الإقليمي الذي سيستمر 3 أيام، لأعضاء الوفود إرشادات المنظمة ومواردها ذات الصلة وفرص الدعم التقني، كمل سيتم مشاركة الخبرات القطرية بشأن تنفيذ السياسات، بالإضافة إلى قصص النجاح والتحديات الأخرى، وتحديد الاحتياجات القطرية للدعم وفرص التعاون المشترك بين البلدان.

وفي جلسات الاجتماع الإقليمي، سيتشارك مسؤولو التنسيق المعنيون بالتغذية من جميع الدول الأعضاء، خبراتهم وقصص نجاحهم حول معالجة التغذية بوصفها قضية صحية رئيسية. وسيناقشون الإجراءات التي تتخذها البلدان لتحسين التغذية في سياقات الدخل المنخفض والطوارئ، وتحديد أولويات تسريع وتيرة التقدم المحرز في مجال التغذية في الإقليم بأسره.

كما سيشارك الأردن بتجربته الناجحة في تعزيز دور العيادات الخاصة وأخصائيي التغذية في التصدي للسمنة والأمراض غير السارية.

(بترا)

وز/أ أ/اح

19/09/2023 13:43:11