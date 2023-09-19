39.5 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان 19 أيلول (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، 39.5 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.8 دينار لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ظُهر اليوم، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.5 و 35.1 دينار على التوالي.

وبلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية، حتى ظُهر اليوم، 1935 دولارا للأونصة الواحدة.

--(بترا)

س ص/م ف/اح

19/09/2023 13:16:26