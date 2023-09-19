اتفاقية تعاون بين إنجاز وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع

عمان 19 أيلول (بترا)- وقعت مؤسسة إنجاز وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج تحدي الأعمال في مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات في العاصمة عمان.

ووقع الاتفاقية، كل من الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع علي عبد الجبار، والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسسة إنجاز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية.

واشارت الى ان برنامج تحدي الأعمال الذي تقوم مؤسسة إنجاز بتنفيذه في الأردن، للعام الثالث عشر على التوالي بالشراكة مع مؤسسة برنس ترست العالمية، يمنح طلبة المدارس فرصة ممارسة تجارب عملية ممتعة، للتعرف على أهم المصطلحات والمفاهيم في عالم ريادة الأعمال والأخلاقيات التجارية.

ويركز البرنامج على حصول المستفيدين على فرصة بناء جيل ريادي، وتوجيههم للقطاع الخاص والتفكير في ريادة الأعمال، وبناء أفكارهم وتقديمها بطريقة جديدة باستخدام التكنولوجيا في التعليم، اضافة إلى توفير تدريبات متخصصة في إدارة المشاريع وبناء الفريق، بمساعدة متطوعين مؤهلين ومدربين.

وتهدف الاتفاقية التي تجمع إنجاز مع شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع وهي أحد أعضاء مجلس أمناء إنجاز إلى تطوير ورفعة المجتمع الأردني، خاصة فئة الشباب وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، كما تسهم الشراكة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والذي يعد من أهم ركائز المسؤولية المجتمعية.

--(بترا)

و ر /أ أ / س س

19/09/2023 12:40:05