مندوبا عن الملك.. الصفدي يشارك بحفل استقبال أقامته ألمانيا في نيويورك

نيويورك 19 أيلول (بترا)- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم أمس الاثنين، في حفل الاستقبال الذي أقامته جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة مرور 50 عاماً على عضويتها في الأمم المتحدة.

ونقل الصفدي تهاني جلالة الملك للمستشار الألماني أولاف شولتس بهذه المناسبة، وتمنياته لجمهورية ألمانيا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار، وحرص جلالته على تعزيز علاقات الصداقة المتينة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

--(بترا)

ص خ/ أ أ/اح

19/09/2023 12:45:29