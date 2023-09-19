الفايز يلتقي السفيرين الأميركي والتشيكي

عمّان 19 أيلول (بترا)– التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بمكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة يائل لمبرت، وبحث معها أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفايز، بحضور مساعد رئيس المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأميركية العين الدكتورة علياء بوران، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى ضرورة تطويرها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وتمكين شعوبها من الأمن والاستقرار.

وعرض الفايز خلال اللقاء لمواقف الأردن الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة، والجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لإنهاء الصراعات فيها وفق الاطر السياسية والحوار.

بدورها أكدت السفيرة الأميركية تطلع بلادها لتعزيز علاقاتها مع الأردن والبناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

كما التقى رئيس مجلس الأعيان في مكتبه اليوم، سفير الجمهورية التشيكية لدى المملكة اليكساندر سبوريش، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل معه الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية بذل المزيد من الجهود الدولية لحل الصراعات والأزمات السياسية والأمنية فيها، وتمكين شعوبها من العيش بأمن واستقرار.







وعبر الفايز عن اعتزاز الأردن بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل لما فيه خدمة المصالح المشتركة.

من جانبه عبر السفير التشيكي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات القائمة مع الأردن وحرصه على إدامة التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة.

--(بترا)

م ش/

19/09/2023 12:33:35