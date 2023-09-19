حوارية بالعقبة عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية

حوارية بالعقبة عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/19/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 19 أيلول (بترا)-أمين المعايطة- نظمت مديرية شباب العقبة، بالتعاون مع مجلس المحافظة والشرطة المجتمعية، حوارية عن دور القضاء العشائري في حل القضايا التي تقع بسبب ظاهرة العيارات النارية والمسؤولية المجتمعية والتطبيق الحازم للقانون الرادع لمرتكبي الجرائم.
واكد المشاركون بالحوارية على خطورة ظاهرة إطلاق العيارات النارية التي تشكل خرقاً سافراً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين، وإرباكا للحياة العامة بالإضافة إلى ما يلحقها من تبعات اجتماعية وإنسانية وأمنية.
وقال مدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي إن هذه الحوارية تأتي للتأكيد على توجيهات ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، التي كانت واضحة وصريحة بهذا الخصوص، من حيث ضرورة التعامل بحزم وعدم التهاون مع هذه الظواهر، الأمر الذي يستوجب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية المجتمع والحفاظ على سلامة أبنائه من المخاطر الناجمة عنها.
من جهته،أكد رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو، ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، وتطبيق القانون الرادع لمرتكبيها، مشددا على أن تطبيق القانون سيكون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات التي حولت الأفراح إلى أتراح وأزهقت أرواح الأبرياء وخلفت العديد من الإصابات.
بدوره، دعا الشيخ ابو سلطان الشراري، أحد وجهاء العشائر في العقبة، أبناء المجتمع المحلي إلى وأد هذه الظاهرة وتكثيف عقد الندوات والورش التوعوية للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
من جانبهم، أكد عدد من المشاركين في الندوة من جميع الفعاليات المجتمعية، وقوفهم خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية والحكام الإداريين في محاربة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع والتصدي لها بشتى الطرق.
--(بترا)
ا م/ أ أ / س س
19/09/2023 12:28:06
MENAFN19092023000117011021ID1107101142
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