حوارية بالعقبة عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية

العقبة 19 أيلول (بترا)-أمين المعايطة- نظمت مديرية شباب العقبة، بالتعاون مع مجلس المحافظة والشرطة المجتمعية، حوارية عن دور القضاء العشائري في حل القضايا التي تقع بسبب ظاهرة العيارات النارية والمسؤولية المجتمعية والتطبيق الحازم للقانون الرادع لمرتكبي الجرائم.

واكد المشاركون بالحوارية على خطورة ظاهرة إطلاق العيارات النارية التي تشكل خرقاً سافراً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين، وإرباكا للحياة العامة بالإضافة إلى ما يلحقها من تبعات اجتماعية وإنسانية وأمنية.

وقال مدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي إن هذه الحوارية تأتي للتأكيد على توجيهات ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، التي كانت واضحة وصريحة بهذا الخصوص، من حيث ضرورة التعامل بحزم وعدم التهاون مع هذه الظواهر، الأمر الذي يستوجب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية المجتمع والحفاظ على سلامة أبنائه من المخاطر الناجمة عنها.

من جهته،أكد رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو، ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، وتطبيق القانون الرادع لمرتكبيها، مشددا على أن تطبيق القانون سيكون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات التي حولت الأفراح إلى أتراح وأزهقت أرواح الأبرياء وخلفت العديد من الإصابات.

بدوره، دعا الشيخ ابو سلطان الشراري، أحد وجهاء العشائر في العقبة، أبناء المجتمع المحلي إلى وأد هذه الظاهرة وتكثيف عقد الندوات والورش التوعوية للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

من جانبهم، أكد عدد من المشاركين في الندوة من جميع الفعاليات المجتمعية، وقوفهم خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية والحكام الإداريين في محاربة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع والتصدي لها بشتى الطرق.

--(بترا)

ا م/ أ أ / س س

19/09/2023 12:28:06