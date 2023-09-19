14 ألف معمّر في إنجلترا وويلز

14 ألف معمّر في إنجلترا وويلز
التاريخ
9/19/2023 2:30:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 19 أيلول (بترا)- كشف تقرير لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني عن وجود نحو 14 ألف معمّر في إنجلترا وويلز، تتجاوز أعمارهم 100 عام.
ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية عن المكتب الحكومي، أن هناك 13924 معمرا في إنجلترا وويلز وفقا للإحصاء الذي يُجرى كل عشر سنوات وتم في آذار 2021، وهو ما يشكل 2ر0 بالمئة من إجمالي عدد السكان.
وحسب التقرير، ارتفع عدد المعمرين، إذ كان عددهم 11186 معمرا في عام 2011، مشيراً إلى أن الإحصاء الذي نشر عام 1921، كان قد خلص إلى أن عدد المعمرين يبلغ 110 فقط.
--(بترا)
ر ش /اص / س س
19/09/2023 12:00:03
MENAFN19092023000117011021ID1107101141
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