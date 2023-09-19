

لندن 19 أيلول (بترا)- كشف تقرير لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني عن وجود نحو 14 ألف معمّر في إنجلترا وويلز، تتجاوز أعمارهم 100 عام.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية عن المكتب الحكومي، أن هناك 13924 معمرا في إنجلترا وويلز وفقا للإحصاء الذي يُجرى كل عشر سنوات وتم في آذار 2021، وهو ما يشكل 2ر0 بالمئة من إجمالي عدد السكان.

وحسب التقرير، ارتفع عدد المعمرين، إذ كان عددهم 11186 معمرا في عام 2011، مشيراً إلى أن الإحصاء الذي نشر عام 1921، كان قد خلص إلى أن عدد المعمرين يبلغ 110 فقط.

--(بترا)

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19/09/2023 12:00:03