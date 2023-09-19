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الأهلي يتوج بلقب الدوري النسوي لكرة القدم لسن 16

9/19/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 أيلول (بترا)- توج فريق الأهلي لكرة القدم، أمس الاثنين، بطلاً للدوري النسوي تحت سن 16 لأندية الدرجات لموسم 2023/2024، بعد فوزه على فريق نادي البتراء 12-0، في المباراة التي جرت على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وسلم نائب الأمين العام للاتحاد فليح الدعجة، فريق الأهلي كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما حصل نشامى المستقبل على ميداليات المركز الثاني، والنصر على المركز الثالث.
ومع اختتام منافسات البطولة، تربع فريق الأهلي على صدارة ترتيب الفرق بـ16 نقطة، ليحجز مقعده في مصاف أندية النخبة للموسم القادم، يليه نشامى المستقبل 15، ثم النصر 13، عجلون 9، نشامى الأردن 6، سهل حوران 3، والبتراء أخيراً دون نقاط.
يذكر أن مواجهات البطولة أقيمت بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث نصت التعليمات بتتويج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم القادم.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
19/09/2023 11:17:24

MENAFN19092023000117011021ID1107101138

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