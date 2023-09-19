الأهلي يتوج بلقب الدوري النسوي لكرة القدم لسن 16

الأهلي يتوج بلقب الدوري النسوي لكرة القدم لسن 16
التاريخ
9/19/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- توج فريق الأهلي لكرة القدم، أمس الاثنين، بطلاً للدوري النسوي تحت سن 16 لأندية الدرجات لموسم 2023/2024، بعد فوزه على فريق نادي البتراء 12-0، في المباراة التي جرت على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وسلم نائب الأمين العام للاتحاد فليح الدعجة، فريق الأهلي كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما حصل نشامى المستقبل على ميداليات المركز الثاني، والنصر على المركز الثالث.
ومع اختتام منافسات البطولة، تربع فريق الأهلي على صدارة ترتيب الفرق بـ16 نقطة، ليحجز مقعده في مصاف أندية النخبة للموسم القادم، يليه نشامى المستقبل 15، ثم النصر 13، عجلون 9، نشامى الأردن 6، سهل حوران 3، والبتراء أخيراً دون نقاط.
يذكر أن مواجهات البطولة أقيمت بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث نصت التعليمات بتتويج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم القادم.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
19/09/2023 11:17:24
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