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المخرجة منال الصيفى تتلقى العزاء فى زوجها الفنان أشرف مصيلحى بمسجد المشير

9/19/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت المخرجة منال الصيفي و أسرة الراحل الفنان أشرف مصيلح فى تلقى العزاء بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة .







وتوفى الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، والذى يعد أحد النجوم المهمين في السينما والدراما المصرية واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وأشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و"خالتى فرنسا"، ومسلسل كلبش" وغيرها.
ظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ 26 عاماً، . واستطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتلفزيون المصري، حتى أن اعماله بلغت أكثر من 70 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح.
كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون،
أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش اجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكانت اخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017.
ولم يقتصر نجاح الفنان اشرف مصيلحي في السينما فقط، بل نجح أيضا في المسلسلات التليفزيونية، حيث قدم، فريسكا، قضية رأى عام، في ايد أمينة، تاجر السعادة، الباطنية، وادى الملوك، سمارة، نونة المأذونة، بالشمع الأحمر، ابن موت، نقطة ضعف، الصياد، لمعى القط، عوالم خفية، طاقة نور، كلبش 3، ولد الغلابة، وكان آخر أعماله في الدراما مسلسل "جمال الحريم".

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