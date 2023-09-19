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هانى رمزى وهند صبرى يصلون عزاء الراحل أشرف مصيلحي

9/19/2023 2:28:53 PM
(MENAFN- Youm7) وصل إلى مسجد المشير طنطاوى لتقديم العزاء للمخرجة منال الصيفي
في زوجها الراحل أشرف مصيلحي كل من النجوم هاني رمزى وهند صبرى والمخرجان أحمد نور وخالد جلال والمنتج جابي خورى والمخرج شادى علي، وكان قد
وصل منذ قليل كل من أمير كرارة ومحمد جمعة ودينا فؤاد وتامر فرج وفتحي اسماعيل ومادلين طبر ومصطفى أحمد والمهندس إبراهيم صابر ناىب محافظ القاهرة وعدد من أقارب وأصدقاء المخرجة منال الصيفي زوجة الراحل اشرف مصيلحي .

وكانت قد بدأت المخرجة منال الصيفي وأسرة الراحل الفنان اشرف مصيلحي في تلقي العزاء بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة .

وتوفى الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، والذى يعد أحد النجوم المهمين في السينما والدراما المصرية واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وأشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و "خالتى فرنسا"، ومسلسل كلبش" وغيره.
ظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ 26 عاماً، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية. وسرعان ما استطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتلفزيون المصري، حتى أن اعمال بلغت أكثر من 70 عمل بين السينما والتليفزيون والمسرح.
كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون،
أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش اجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكانت اخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017.
ولم يقتصر نجاح الفنان اشرف مصيلحي في السينما فقط، بل نجح أيضا في المسلسلات التليفيونية، حيث قدم، فريسكا، قضية راى عام، في ايد أمينة، تاجر السعادة، الباطنية، وادى الملوك، سمارة، نونة المأذونة، بالشمع الأحمر، ابن موت، نقطة ضعف، الصياد، لمعى القط، عوالم خفية، طاقة نور، كلبش 3، ولد الغلابة، وكانت اخر أعماله في الدراما مسلسل "جمال الحريم".
















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