مروة وأصحابها بيعيدوا تدوير الجينز القديم لشنط مدرسية ويوزعوها على الأيتام

وتحدثت مروة الشريف، خريجة كلية التجارة، عن فكرة إعادة تدوير البنطلونات الجينز، حيث قالت لـ" اليوم السابع":" اتعرفت من فترة على شباب من محافظة القاهرة خلال رحلاتى لأماكن أثرية وعملنا جروب أنا وهم مع صحابى القدام، ووالدة بنت من صحابى كانت بتحول بنطلون لشنطة وكانت بتعملها جميلة جداً، فأصحابى اللى من القاهرة اقترحوا فكرة إننا نستغل البنطلونات القديمة ونحولها لشنطة مدرسية نفرح بيها الأطفال وكمان الشنطة هتكون متينة وسهلة التنظيف، وبما إنى من إسكندرية قدرت أجمع صحابى اللى عايشين معايا في نفس المحافظة".





وعن تطبيق فكرة إعادة البنطلونات القديمة، قالت مروة :"الفكرة بسيطة و سهلة، إحنا بنجمع البنطلونات الچينز القديمة وبنرسلها لمصنع أو ورشة خياطة لتصميم شنطة مدرسية، والتكلفة بتتراوح مابين 35- 50 جنيها، والتكاليف دى بجمعها أنا مع أصحابى وأسرنا والمعارف بس ".





تحرص مروة وأصدقاؤها على توزيع الحقائب المجانية بأنفسهم لإدخال السرور على الأطفال الأيتام التي ترغب في حقيبة مدرسية مختلفة ومميزة.

وعن مصير الحقائب المدرسية، قالت مروة :" إحنا بنوزع الشنط على الايتام اللي عارفينهم وبنعرف غيرهم عن طريق مشرفة اجتماعية بمدرسة حكومية وبننزل نسأل بنفسنا عن الحالات والمشرفات ذوق معانا وبيقولوا لنا مين اللى يستحق ومين حتى والده موجود بس مريض أو قعيد".

وعن أمنيتها التي تحلم بتحقيقها، قالت مروة:"نفسي نقدر نساعد أكبر عدد من الأطفال لأن ما شاء الله الفكرة سهلة و تستحق تعب التجميع والتصنيع و التوزيع و إن شاء الله نسمع أن في عدد كتير من الشباب

ساعدوا و نفذوا الفكرة".