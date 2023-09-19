مروة وأصحابها بيعيدوا تدوير الجينز القديم لشنط مدرسية ويوزعوها على الأيتام

مروة وأصحابها بيعيدوا تدوير الجينز القديم لشنط مدرسية ويوزعوها على الأيتام
التاريخ
9/19/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) يتلخص مفهوم الصداقة في الوقوف معاً فى السراء والضراء، ولكن مروة الشريف وأصدقاءها لا يجتمعون فقط في المناسبات السعيدة والحزينة الخاصة بهم، ولكن يجتمعون أيضاً في أعمال الخير، حيث يحرصون على إعادة تدوير البنطلونات الجين ويحولوها لحقائب مدرسية لتوزع على الأطفال الأيتام.
شنط مدرسية من بنطلونات جينز قديم
وتحدثت مروة الشريف، خريجة كلية التجارة، عن فكرة إعادة تدوير البنطلونات الجينز، حيث قالت لـ" اليوم السابع":" اتعرفت من فترة على شباب من محافظة القاهرة خلال رحلاتى لأماكن أثرية وعملنا جروب أنا وهم مع صحابى القدام، ووالدة بنت من صحابى كانت بتحول بنطلون لشنطة وكانت بتعملها جميلة جداً، فأصحابى اللى من القاهرة اقترحوا فكرة إننا نستغل البنطلونات القديمة ونحولها لشنطة مدرسية نفرح بيها الأطفال وكمان الشنطة هتكون متينة وسهلة التنظيف، وبما إنى من إسكندرية قدرت أجمع صحابى اللى عايشين معايا في نفس المحافظة".
مصنوعة من بنطلونات قديمة
وعن تطبيق فكرة إعادة البنطلونات القديمة، قالت مروة :"الفكرة بسيطة و سهلة، إحنا بنجمع البنطلونات الچينز القديمة وبنرسلها لمصنع أو ورشة خياطة لتصميم شنطة مدرسية، والتكلفة بتتراوح مابين 35- 50 جنيها، والتكاليف دى بجمعها أنا مع أصحابى وأسرنا والمعارف بس ".
داخل الحقيبة
تحرص مروة وأصدقاؤها على توزيع الحقائب المجانية بأنفسهم لإدخال السرور على الأطفال الأيتام التي ترغب في حقيبة مدرسية مختلفة ومميزة.
حقيبة مدرسية من البنطلون الجينز
وعن مصير الحقائب المدرسية، قالت مروة :" إحنا بنوزع الشنط على الايتام اللي عارفينهم وبنعرف غيرهم عن طريق مشرفة اجتماعية بمدرسة حكومية وبننزل نسأل بنفسنا عن الحالات والمشرفات ذوق معانا وبيقولوا لنا مين اللى يستحق ومين حتى والده موجود بس مريض أو قعيد".
وعن أمنيتها التي تحلم بتحقيقها، قالت مروة:"نفسي نقدر نساعد أكبر عدد من الأطفال لأن ما شاء الله الفكرة سهلة و تستحق تعب التجميع والتصنيع و التوزيع و إن شاء الله نسمع أن في عدد كتير من الشباب
ساعدوا و نفذوا الفكرة".
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