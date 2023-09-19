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مروة وأصحابها بيعيدوا تدوير الجينز القديم لشنط مدرسية ويوزعوها على الأيتام

9/19/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) يتلخص مفهوم الصداقة في الوقوف معاً فى السراء والضراء، ولكن مروة الشريف وأصدقاءها لا يجتمعون فقط في المناسبات السعيدة والحزينة الخاصة بهم، ولكن يجتمعون أيضاً في أعمال الخير، حيث يحرصون على إعادة تدوير البنطلونات الجين ويحولوها لحقائب مدرسية لتوزع على الأطفال الأيتام.


شنط مدرسية من بنطلونات جينز قديم

وتحدثت مروة الشريف، خريجة كلية التجارة، عن فكرة إعادة تدوير البنطلونات الجينز، حيث قالت لـ" اليوم السابع":" اتعرفت من فترة على شباب من محافظة القاهرة خلال رحلاتى لأماكن أثرية وعملنا جروب أنا وهم مع صحابى القدام، ووالدة بنت من صحابى كانت بتحول بنطلون لشنطة وكانت بتعملها جميلة جداً، فأصحابى اللى من القاهرة اقترحوا فكرة إننا نستغل البنطلونات القديمة ونحولها لشنطة مدرسية نفرح بيها الأطفال وكمان الشنطة هتكون متينة وسهلة التنظيف، وبما إنى من إسكندرية قدرت أجمع صحابى اللى عايشين معايا في نفس المحافظة".


مصنوعة من بنطلونات قديمة


وعن تطبيق فكرة إعادة البنطلونات القديمة، قالت مروة :"الفكرة بسيطة و سهلة، إحنا بنجمع البنطلونات الچينز القديمة وبنرسلها لمصنع أو ورشة خياطة لتصميم شنطة مدرسية، والتكلفة بتتراوح مابين 35- 50 جنيها، والتكاليف دى بجمعها أنا مع أصحابى وأسرنا والمعارف بس ".


داخل الحقيبة


تحرص مروة وأصدقاؤها على توزيع الحقائب المجانية بأنفسهم لإدخال السرور على الأطفال الأيتام التي ترغب في حقيبة مدرسية مختلفة ومميزة.


حقيبة مدرسية من البنطلون الجينز

وعن مصير الحقائب المدرسية، قالت مروة :" إحنا بنوزع الشنط على الايتام اللي عارفينهم وبنعرف غيرهم عن طريق مشرفة اجتماعية بمدرسة حكومية وبننزل نسأل بنفسنا عن الحالات والمشرفات ذوق معانا وبيقولوا لنا مين اللى يستحق ومين حتى والده موجود بس مريض أو قعيد".

وعن أمنيتها التي تحلم بتحقيقها، قالت مروة:"نفسي نقدر نساعد أكبر عدد من الأطفال لأن ما شاء الله الفكرة سهلة و تستحق تعب التجميع والتصنيع و التوزيع و إن شاء الله نسمع أن في عدد كتير من الشباب
ساعدوا و نفذوا الفكرة".


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