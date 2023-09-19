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5 أحجار كريمة تزيد من السعادة والفرح.. منها العقيق

9/19/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) الأحجار الكريمة لها تاريخ طويل في استخدامها في الزينة والمجوهرات، حيث تضفي جمالًا وتألقًا على المظهر العام. ومع ذلك، هناك أيضًا أشخاص يعتقدون أن فائدة الأحجار الكريمة تتجاوز مجرد الزينة، ويؤمنون بأن لها طاقة خاصة تؤثر على من يحملها والبيئة المحيطة به. وتعتبر
الأحجار الكريمة
جزءًا من التقاليد الروحية والثقافية في العديد من الثقافات. يعتقد البعض أن لكل حجر كريم طاقة فريدة تؤثر عليه، ووفقًا لموقع
"tinyrituals"
هناك بعض الأحجار الكريمة التي يعرف عنها أنها تزيد من الطاقة الإيجابية والسعادة والفرح.

السعادة العقيق

حجر العقيق يزيد من الحب والعاطفة، بل إنه يساعد على الشعور بالإيجابية حتى في أكثر الأوقات حزناً، كما أنه حجر كريم قادر على تنقية طاقة المكان من أي سيء سلبي بما فيها المشاعر السيئة والكبت والشعور بالبكاء.

السترين

يساعد حجر السترين على تفجير الطاقة الإيجابية، وشعور الشخص بها خاصة إذا كان يرتدي هذا النوع من الأحجار الكريمة في يده، أو يضعها في حقيبته أو على المكتب، أو حتى بجانب سرير النوم.


احجار كريمة اللازورد

أما حجر اللازورد يزيد من الثقة بالنفس، والشعور بأن كل مساوئ الحياة ليس نهاية الكون، وأن الشخص يمكنه تجاوز حزنه والشعور بالسعادة مجدداً بنفسه.

الكوارتز الشفاف

وعن الكوارتز الشفاف فهو يزيد من نقاء الطاقة الخاصة بحامله، كما أنه يعمل على شكرة القلب ويزيد الهدوء الداخلي ويطرد الطاقة السلبية بشكل فوري.


الطاقة الايجابية الفلوريت

وعن حجر الفلوريت وهو حجر كريم يحيد من الطاقة السلبية، ويجعل الشخص يتمتع بحياته مهما كانت الصعاب التي يواجهها، كما أن هذه الأحجار الكريمة لها مفعول السحر في طاقة المكان ككل.



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