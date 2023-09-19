5 أحجار كريمة تزيد من السعادة والفرح.. منها العقيق

حجر العقيق يزيد من الحب والعاطفة، بل إنه يساعد على الشعور بالإيجابية حتى في أكثر الأوقات حزناً، كما أنه حجر كريم قادر على تنقية طاقة المكان من أي سيء سلبي بما فيها المشاعر السيئة والكبت والشعور بالبكاء.

يساعد حجر السترين على تفجير الطاقة الإيجابية، وشعور الشخص بها خاصة إذا كان يرتدي هذا النوع من الأحجار الكريمة في يده، أو يضعها في حقيبته أو على المكتب، أو حتى بجانب سرير النوم.

أما حجر اللازورد يزيد من الثقة بالنفس، والشعور بأن كل مساوئ الحياة ليس نهاية الكون، وأن الشخص يمكنه تجاوز حزنه والشعور بالسعادة مجدداً بنفسه.

وعن الكوارتز الشفاف فهو يزيد من نقاء الطاقة الخاصة بحامله، كما أنه يعمل على شكرة القلب ويزيد الهدوء الداخلي ويطرد الطاقة السلبية بشكل فوري.

وعن حجر الفلوريت وهو حجر كريم يحيد من الطاقة السلبية، ويجعل الشخص يتمتع بحياته مهما كانت الصعاب التي يواجهها، كما أن هذه الأحجار الكريمة لها مفعول السحر في طاقة المكان ككل.



