5 أحجار كريمة تزيد من السعادة والفرح.. منها العقيق

5 أحجار كريمة تزيد من السعادة والفرح.. منها العقيق
التاريخ
9/19/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) الأحجار الكريمة لها تاريخ طويل في استخدامها في الزينة والمجوهرات، حيث تضفي جمالًا وتألقًا على المظهر العام. ومع ذلك، هناك أيضًا أشخاص يعتقدون أن فائدة الأحجار الكريمة تتجاوز مجرد الزينة، ويؤمنون بأن لها طاقة خاصة تؤثر على من يحملها والبيئة المحيطة به. وتعتبر
الأحجار الكريمة
جزءًا من التقاليد الروحية والثقافية في العديد من الثقافات. يعتقد البعض أن لكل حجر كريم طاقة فريدة تؤثر عليه، ووفقًا لموقع
"tinyrituals"
هناك بعض الأحجار الكريمة التي يعرف عنها أنها تزيد من الطاقة الإيجابية والسعادة والفرح.
السعادة العقيق
حجر العقيق يزيد من الحب والعاطفة، بل إنه يساعد على الشعور بالإيجابية حتى في أكثر الأوقات حزناً، كما أنه حجر كريم قادر على تنقية طاقة المكان من أي سيء سلبي بما فيها المشاعر السيئة والكبت والشعور بالبكاء. السترين
يساعد حجر السترين على تفجير الطاقة الإيجابية، وشعور الشخص بها خاصة إذا كان يرتدي هذا النوع من الأحجار الكريمة في يده، أو يضعها في حقيبته أو على المكتب، أو حتى بجانب سرير النوم.
احجار كريمة اللازورد
أما حجر اللازورد يزيد من الثقة بالنفس، والشعور بأن كل مساوئ الحياة ليس نهاية الكون، وأن الشخص يمكنه تجاوز حزنه والشعور بالسعادة مجدداً بنفسه. الكوارتز الشفاف
وعن الكوارتز الشفاف فهو يزيد من نقاء الطاقة الخاصة بحامله، كما أنه يعمل على شكرة القلب ويزيد الهدوء الداخلي ويطرد الطاقة السلبية بشكل فوري.
الطاقة الايجابية الفلوريت
وعن حجر الفلوريت وهو حجر كريم يحيد من الطاقة السلبية، ويجعل الشخص يتمتع بحياته مهما كانت الصعاب التي يواجهها، كما أن هذه الأحجار الكريمة لها مفعول السحر في طاقة المكان ككل.
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