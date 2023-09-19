حيل ديكور ذكية تجعل منزلك فاخرًا.. جربى طلاء الأبواب

عندما تريدين التجديد في منزلك ضعى اللوحات والرسومات المصنوعة يدويًا فهي أكثر جاذبية للمكان، لذا قومي بوضعها بداخل منزلك أو بجانب سلم المنزل.

قومي بطلاء الأبواب بالألوان الجديدة، ويمكن استخدام الأبواب الداخلية والخارجية، واحرصي على اختيار اللون الأسود المثير، في حالة إذا كان اللون الأسود ليس هو اللون المفضل قومي باختيار ألوان غامقة تتناسب مع رغبتك.

من الأفضل أن تقومي بطلاء خزانتك بالقليل من الألوان المزخرفة، يمكنك ِ أن تقومي بعمل طلاء على الخزانات المغطاة بالألواح الخشبية لتعزيز جمالها، ثم قومي باستبدال الألواح الخشبية بألواح زجاجية، أو ضيفي القليل من الزهور.

قومي بتجميع الديكور العتيق، ثم ادمجيه بالديكور الحديث، وقومي بإعادة توظيفه في مكان آخر أو يمكن وضعه في مطبخك مرة أخرى.

احرصي على أن تقومي باختيار لون حائط يصلح للاستخدامات العديدة، في حالة عدم تواجده في منزلك، قومي بصناعة حائط جيد من لون مميز يمكن استخدامه في أغراض كثيرة، وقومي بشراء كرسي جديد.



