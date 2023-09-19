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حيل ديكور ذكية تجعل منزلك فاخرًا.. جربى طلاء الأبواب

9/19/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) تجديد المنزل
من وقت لآخر له أهمية كبيرة في تجديد الحماس والإشباع الجمالي. ومع ذلك، ليس دائمًا مجديًا أو ممكنًا إجراء تجديدات كبيرة في الديكور، وإنما هناك حيل بسيطة يمكن اتباعها لجعل المنزل يبدو أكثر فخامة بأقل التكاليف، ووفقًا لما جاء في موقع
Better Homes نستعرض أبرز الخطوات والحيل غيرالمكلفة التي تجعل منزلك فاخرًا وفخما.


تزيين المنزل خطوات سهلة وغير مكلفة تجعل منزلك فاخرا..الأعمال اليدوية

عندما تريدين التجديد في منزلك ضعى اللوحات والرسومات المصنوعة يدويًا فهي أكثر جاذبية للمكان، لذا قومي بوضعها بداخل منزلك أو بجانب سلم المنزل.


طلاء الأبواب :

قومي بطلاء الأبواب بالألوان الجديدة، ويمكن استخدام الأبواب الداخلية والخارجية، واحرصي على اختيار اللون الأسود المثير، في حالة إذا كان اللون الأسود ليس هو اللون المفضل قومي باختيار ألوان غامقة تتناسب مع رغبتك.

ترقية خزانة مطبخك:

من الأفضل أن تقومي بطلاء خزانتك بالقليل من الألوان المزخرفة، يمكنك ِ أن تقومي بعمل طلاء على الخزانات المغطاة بالألواح الخشبية لتعزيز جمالها، ثم قومي باستبدال الألواح الخشبية بألواح زجاجية، أو ضيفي القليل من الزهور.


نظمي واجمعي الديكورات:

قومي بتجميع الديكور العتيق، ثم ادمجيه بالديكور الحديث، وقومي بإعادة توظيفه في مكان آخر أو يمكن وضعه في مطبخك مرة أخرى.

لون حائط متعدد وكرسي :

احرصي على أن تقومي باختيار لون حائط يصلح للاستخدامات العديدة، في حالة عدم تواجده في منزلك، قومي بصناعة حائط جيد من لون مميز يمكن استخدامه في أغراض كثيرة، وقومي بشراء كرسي جديد.


طلاء الابواب باللون الأسود
ديكور المنزل



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