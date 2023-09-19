حيل ديكور ذكية تجعل منزلك فاخرًا.. جربى طلاء الأبواب

حيل ديكور ذكية تجعل منزلك فاخرًا.. جربى طلاء الأبواب
التاريخ
9/19/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) تجديد المنزل
من وقت لآخر له أهمية كبيرة في تجديد الحماس والإشباع الجمالي. ومع ذلك، ليس دائمًا مجديًا أو ممكنًا إجراء تجديدات كبيرة في الديكور، وإنما هناك حيل بسيطة يمكن اتباعها لجعل المنزل يبدو أكثر فخامة بأقل التكاليف، ووفقًا لما جاء في موقع
Better Homes نستعرض أبرز الخطوات والحيل غيرالمكلفة التي تجعل منزلك فاخرًا وفخما.
تزيين المنزل خطوات سهلة وغير مكلفة تجعل منزلك فاخرا..الأعمال اليدوية
عندما تريدين التجديد في منزلك ضعى اللوحات والرسومات المصنوعة يدويًا فهي أكثر جاذبية للمكان، لذا قومي بوضعها بداخل منزلك أو بجانب سلم المنزل.
طلاء الأبواب :
قومي بطلاء الأبواب بالألوان الجديدة، ويمكن استخدام الأبواب الداخلية والخارجية، واحرصي على اختيار اللون الأسود المثير، في حالة إذا كان اللون الأسود ليس هو اللون المفضل قومي باختيار ألوان غامقة تتناسب مع رغبتك. ترقية خزانة مطبخك:
من الأفضل أن تقومي بطلاء خزانتك بالقليل من الألوان المزخرفة، يمكنك ِ أن تقومي بعمل طلاء على الخزانات المغطاة بالألواح الخشبية لتعزيز جمالها، ثم قومي باستبدال الألواح الخشبية بألواح زجاجية، أو ضيفي القليل من الزهور.
نظمي واجمعي الديكورات:
قومي بتجميع الديكور العتيق، ثم ادمجيه بالديكور الحديث، وقومي بإعادة توظيفه في مكان آخر أو يمكن وضعه في مطبخك مرة أخرى. لون حائط متعدد وكرسي :
احرصي على أن تقومي باختيار لون حائط يصلح للاستخدامات العديدة، في حالة عدم تواجده في منزلك، قومي بصناعة حائط جيد من لون مميز يمكن استخدامه في أغراض كثيرة، وقومي بشراء كرسي جديد.
طلاء الابواب باللون الأسود
ديكور المنزل
MENAFN19092023000132011024ID1107101127
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.