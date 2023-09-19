إزاى تخلي طفلك يشارك في إدارة المنزل.. قسموا المهام مع عودة المدارس

يجب البدء مع الطفل بالتحدث معه، وذلك بتحديد الأولويات وما يجب فعله يومياً سواء الذهاب للمدرسة أو التمارين الرياضية أو استذكار الدروس، مع التوضيح للطفل أن كل هذه الأمور تعتبر من أساليب إدارة المنزل، وأنه إذا قام بمسئولياته سواء بالمذاكرة أو الذهاب للتمارين دون تذمر أو حتى تناول طعامه بالكامل دون غضب، فإن هذا الأمر يوفر وقتا وجهدا لكما على حد سواء.

بداية من الأم، يجب وضع روتين يومي وذلك بتحديد وقت للنوم وللاستيقاظ، ومحاولة وضع توقيت أيضاً للطعام واللعب ومشاهدة التلفزيون، هذا الأمر ينشئ شخصية مسئولة للطفل.

الطفل بطبيعته يحب أن يشعر بأهميته بالنسبة لأسرته ولعائلته جميعها، وذلك الأمر يتم بطلب المساعدة منه، مع تقدير قدراته الجسمانية وعدم تحميله أكثر من اللازم، فيمكنك الطلب من طفلك بأن يقوم مثلاً بوضع الصحون في حوض المطبخ، أو وضع الغسيل المتسخ في مكانه وهكذا، على أن يكون كل هذه الأمور تحت أشرافك.

الثناء والشكر يجعل الطفل في حالة من السعادة المبالغ فيها، فهو يشعر وأنه بالفعل مؤثر في حياة اسرته، فيجب عند قيامه بمساعدتك في أمر ما عليك بأن تشكره وتثني على فعله.



