إزاى تخلي طفلك يشارك في إدارة المنزل.. قسموا المهام مع عودة المدارس

إزاى تخلي طفلك يشارك في إدارة المنزل.. قسموا المهام مع عودة المدارس
التاريخ
9/19/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) بالنسبة للأطفال والكثير من الكبار فإن فكرة القيام بالأعمال المنزلية أمر ممل، خاصة مع عودة المدارس
وبداية العام الدراسي الجديد وأن الوقت سيكون مكدساً بالنسبة للطفل وولي الأمر على حد سواء، وبعض الأطفال يفضلون دائمًا اللعب بدلاً من غسل الأطباق أو ترتيب ادواتهم، لذا فقد يتطلب منهم بعض المشاركة في الأعمال المنزلية أو إدارته والأخذ برأيهم لكي ينشأوا بشكل قيادي مسئول، لذا نستعرض كيفية جعل الطفل مشاركًا في إدارة المنزل وفقاً لما نشره موقع " ourfamilywizard" :
تربية الاطفال التحدث مع الطفل
يجب البدء مع الطفل بالتحدث معه، وذلك بتحديد الأولويات وما يجب فعله يومياً سواء الذهاب للمدرسة أو التمارين الرياضية أو استذكار الدروس، مع التوضيح للطفل أن كل هذه الأمور تعتبر من أساليب إدارة المنزل، وأنه إذا قام بمسئولياته سواء بالمذاكرة أو الذهاب للتمارين دون تذمر أو حتى تناول طعامه بالكامل دون غضب، فإن هذا الأمر يوفر وقتا وجهدا لكما على حد سواء. صنع روتين يومي
بداية من الأم، يجب وضع روتين يومي وذلك بتحديد وقت للنوم وللاستيقاظ، ومحاولة وضع توقيت أيضاً للطعام واللعب ومشاهدة التلفزيون، هذا الأمر ينشئ شخصية مسئولة للطفل.
ادارة المنزل طلب المساعدة من الطفل
الطفل بطبيعته يحب أن يشعر بأهميته بالنسبة لأسرته ولعائلته جميعها، وذلك الأمر يتم بطلب المساعدة منه، مع تقدير قدراته الجسمانية وعدم تحميله أكثر من اللازم، فيمكنك الطلب من طفلك بأن يقوم مثلاً بوضع الصحون في حوض المطبخ، أو وضع الغسيل المتسخ في مكانه وهكذا، على أن يكون كل هذه الأمور تحت أشرافك.
سلوك الطفل تقديم الثناء
الثناء والشكر يجعل الطفل في حالة من السعادة المبالغ فيها، فهو يشعر وأنه بالفعل مؤثر في حياة اسرته، فيجب عند قيامه بمساعدتك في أمر ما عليك بأن تشكره وتثني على فعله.
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