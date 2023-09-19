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إزاى تخلي طفلك يشارك في إدارة المنزل.. قسموا المهام مع عودة المدارس

9/19/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) بالنسبة للأطفال والكثير من الكبار فإن فكرة القيام بالأعمال المنزلية أمر ممل، خاصة مع عودة المدارس
وبداية العام الدراسي الجديد وأن الوقت سيكون مكدساً بالنسبة للطفل وولي الأمر على حد سواء، وبعض الأطفال يفضلون دائمًا اللعب بدلاً من غسل الأطباق أو ترتيب ادواتهم، لذا فقد يتطلب منهم بعض المشاركة في الأعمال المنزلية أو إدارته والأخذ برأيهم لكي ينشأوا بشكل قيادي مسئول، لذا نستعرض كيفية جعل الطفل مشاركًا في إدارة المنزل وفقاً لما نشره موقع " ourfamilywizard" :


تربية الاطفال التحدث مع الطفل

يجب البدء مع الطفل بالتحدث معه، وذلك بتحديد الأولويات وما يجب فعله يومياً سواء الذهاب للمدرسة أو التمارين الرياضية أو استذكار الدروس، مع التوضيح للطفل أن كل هذه الأمور تعتبر من أساليب إدارة المنزل، وأنه إذا قام بمسئولياته سواء بالمذاكرة أو الذهاب للتمارين دون تذمر أو حتى تناول طعامه بالكامل دون غضب، فإن هذا الأمر يوفر وقتا وجهدا لكما على حد سواء.

صنع روتين يومي

بداية من الأم، يجب وضع روتين يومي وذلك بتحديد وقت للنوم وللاستيقاظ، ومحاولة وضع توقيت أيضاً للطعام واللعب ومشاهدة التلفزيون، هذا الأمر ينشئ شخصية مسئولة للطفل.


ادارة المنزل طلب المساعدة من الطفل

الطفل بطبيعته يحب أن يشعر بأهميته بالنسبة لأسرته ولعائلته جميعها، وذلك الأمر يتم بطلب المساعدة منه، مع تقدير قدراته الجسمانية وعدم تحميله أكثر من اللازم، فيمكنك الطلب من طفلك بأن يقوم مثلاً بوضع الصحون في حوض المطبخ، أو وضع الغسيل المتسخ في مكانه وهكذا، على أن يكون كل هذه الأمور تحت أشرافك.


سلوك الطفل تقديم الثناء

الثناء والشكر يجعل الطفل في حالة من السعادة المبالغ فيها، فهو يشعر وأنه بالفعل مؤثر في حياة اسرته، فيجب عند قيامه بمساعدتك في أمر ما عليك بأن تشكره وتثني على فعله.



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