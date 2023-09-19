5 أبراج حساسة وعاطفية.. تواجه صعوبة في اتخاذ قرارات عملية

5 أبراج حساسة وعاطفية.. تواجه صعوبة في اتخاذ قرارات عملية
التاريخ
9/19/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Youm7)
بعض الأشخاص يبكون إذا تعرضوا لأدنى إزعاج. لا يستطيعون التعامل مع أي مواقف صعبة لأنهم حساسون جدًا، ولا يمكنهم اتخاذ قرار صائب بسهولة لأنهم يعتمدون بشكل كبير على عواطفهم وأحيانًا يتسبب ذلك في فوضى في حياتهم. ويمكن لعلم الأبراج أن يساعد الناس على فهم تفاصيل حياتهم المعقدة من خلال تحليلها باستخدام أبراج
الأبراج
، وبناءً على ذلك، هنا قائمة بعلامات الأبراج التي تميل إلى أن تكون عاطفية بشكل كبير وفقاً لموقع "timesofindia".
عاطفية وتتأثر بسهولة:
برج الجوزاء:
برج الجوزاء يصبح دفاعيا بشكل كبير، عندما لا تسير الأمور كما يريد، وقد يفشل في فهم الموقف الذى يمر به ومدى تصرفه بشكل ناضج، ولا يكون قادرا على التحكم بمشاعره، مما يجعله يخبر الجميع بمشاكله طوال الوقت.
برج السرطان:
عدم القدرة على اتخاذ قرار
برج السرطان عاطفى بدرجة كبيرة ولا يمكن أن يتخذ أي قرار، عندما يكون منشغلا أو حزينا، ويشعر بمشاعر عميقة ولا يخجل من التحدث بمشاعره لمن حوله، وهو حنون يهتم بالناس التي معه بشكل كبير.
برج العذراء:
فتاة حساسة
مولود برج العذراء قد لا يبدو أنه حساس أو عاطفى لأنه يخبئ ذلك في قلبه بين نفسه، ولكن إذا تحدث عن مشاعره للناس من حوله، يتحدث بكل ما في قلبه مما يفاجئ الناس بكل مشاعره الجياشة، وعندما يزيد الأمر قد يبدأ في البكاء للتخلص من مشاعر الإحباط التي يشعر بها. برج الميزان:
مولود برج الميزان قد يواجه صعوبة كبيرة عند التواصل إلى قرار مناسب متعلق به، لأنه يكون متأثر بمشاعره بشكل لا يصدق، مما يجعله في كثير من الأحيان غير حاسم ولهذا من الصعب الوثق بمهارات صاحب الميزان خاصة المتعلقة بإتخاذ القرارت لأنها تتعلق بحالته العاطفية والمزاجية.
برج الدلو:
عاطفية
مولود برج الدلو لا يتحمل الضغط أو الصوت العالى، وقد يتأثر بدرجة كبيرة حد البكاء، عندما يشعر بالإنزعاج، وهو شخص انطوائى بدرجة كبيرة، ولهذا يتجنب مقابلة الناس والتحدث معهم، ولكن إذا قابل الناس وتكلم معهم ويصيبوا بعذ من الأذاى يشعر بالهزيمة والحزن والإحباط.
عدم القدرة على اتخاذ قرار
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