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5 أبراج حساسة وعاطفية.. تواجه صعوبة في اتخاذ قرارات عملية

9/19/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Youm7)

بعض الأشخاص يبكون إذا تعرضوا لأدنى إزعاج. لا يستطيعون التعامل مع أي مواقف صعبة لأنهم حساسون جدًا، ولا يمكنهم اتخاذ قرار صائب بسهولة لأنهم يعتمدون بشكل كبير على عواطفهم وأحيانًا يتسبب ذلك في فوضى في حياتهم. ويمكن لعلم الأبراج أن يساعد الناس على فهم تفاصيل حياتهم المعقدة من خلال تحليلها باستخدام
الأبراج
، وبناءً على ذلك، هنا قائمة بعلامات الأبراج التي تميل إلى أن تكون عاطفية بشكل كبير وفقاً لموقع "timesofindia".

أبراج
عاطفية وتتأثر بسهولة:

برج الجوزاء:

برج الجوزاء يصبح دفاعيا بشكل كبير، عندما لا تسير الأمور كما يريد، وقد يفشل في فهم الموقف الذى يمر به ومدى تصرفه بشكل ناضج، ولا يكون قادرا على التحكم بمشاعره، مما يجعله يخبر الجميع بمشاكله طوال الوقت.


عدم القدرة على اتخاذ قرار

برج السرطان:

برج السرطان عاطفى بدرجة كبيرة ولا يمكن أن يتخذ أي قرار، عندما يكون منشغلا أو حزينا، ويشعر بمشاعر عميقة ولا يخجل من التحدث بمشاعره لمن حوله، وهو حنون يهتم بالناس التي معه بشكل كبير.


فتاة حساسة

برج العذراء:

مولود برج العذراء قد لا يبدو أنه حساس أو عاطفى لأنه يخبئ ذلك في قلبه بين نفسه، ولكن إذا تحدث عن مشاعره للناس من حوله، يتحدث بكل ما في قلبه مما يفاجئ الناس بكل مشاعره الجياشة، وعندما يزيد الأمر قد يبدأ في البكاء للتخلص من مشاعر الإحباط التي يشعر بها.

برج الميزان:

مولود برج الميزان قد يواجه صعوبة كبيرة عند التواصل إلى قرار مناسب متعلق به، لأنه يكون متأثر بمشاعره بشكل لا يصدق، مما يجعله في كثير من الأحيان غير حاسم ولهذا من الصعب الوثق بمهارات صاحب الميزان خاصة المتعلقة بإتخاذ القرارت لأنها تتعلق بحالته العاطفية والمزاجية.


عاطفية

برج الدلو:

مولود برج الدلو لا يتحمل الضغط أو الصوت العالى، وقد يتأثر بدرجة كبيرة حد البكاء، عندما يشعر بالإنزعاج، وهو شخص انطوائى بدرجة كبيرة، ولهذا يتجنب مقابلة الناس والتحدث معهم، ولكن إذا قابل الناس وتكلم معهم ويصيبوا بعذ من الأذاى يشعر بالهزيمة والحزن والإحباط.



عدم القدرة على اتخاذ قرار



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