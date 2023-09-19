ماونتن فيو تضع معايير جديدة فى آى سيتى لتجربة الحياة المبنية على علم السعادة





ويُمثل مشروع آي سيتي iCity أهم المشروعات العقارية التي نفذتها ماونتن فيو في السنوات الأخيرة، لأنه يمثل نقلة نوعية في مفاهيم الحياة في المجتمعات العمرانية لأنه لا يعتمد فقط على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في إدارة المجمعات السكنية والمدن الذكية، ولكنه يدمج العديد من المفاهيم الجديدة التي تعزز تجربة الحياة في آي سيتي كل يوم.





تشغل آي سيتى مساحة 500 فدان في قلب القاهرة الجديدة، وعلى مستوى الوحدات السكنية، فقد تم إنشاء 3500 وحدة حتى الآن، بينما تم تسليم 2500 وحدة، ومازالت هناك 2000 تحت الإنشاء. وهناك 500 وحدة ما بين مأهولة بالسكان وفي مرحلة التشطيب.





آي سيتى.. عيش السعادة

إنّ أكثر ما يُسعد أي مطور عقاري أنّ يشاهد الحياة تنمو وتزدهر في مشروعاته العقارية يومًا بعد يوم، وهو ما يحدث في آي سيتي حاليًا. فهناك العديد من الأسر انتقلت للعيش بصورة دائمة في المشروع، وهناك بعض الملاك الذي يقومون بتشطيب وحداتهم استعدادًا للانتقال لهذا المجتمع السكني الراقي في قلب القاهرة الجديدة. ومن مظاهر الحياة في المشروع نادى

MV Club الذي يقع في الـ Club Park ويضم ست ملاعب نابضة بالحياة في مرحلته الأولى والذي يشهد معسكرات تدريبية مكثفة لفريق البادل القومي الذي أصبح من العلامات المميزة للنادي. ويُعد MV Club نادي اجتماعي ورياضي يتمتع بمعايير فريدة للأندية الرياضية المليئة بالحركة والأنشطة، حيث يمثل هذا النادي مركزًا للتواصل والترابط الأسري، كما ينظم النادي العديد من الأنشطة التي تناسب الأطفال مثل المعسكرات الصيفية الهادفة لتنمية شخصية الطفل وتعريفهم بالبيئة المحيطة بهم، كما يتيح للشباب ممارسة ألعابهم الرياضية المفضلة، مثل التنس وكرة القدم والبادل تنس من الرياضات، كما يستطيع كبار السن قضاء وقت ممتع مع رفقائهم وممارسة المشي والتنزه في الهواء الطلق.





تجارب حياة مختلفة تناسب الجميع

ولأننا مختلفون في أذواقنا واحتياجاتنا وأعمارنا، فإنّ مفهوم "السعادة" يختلف من شخص لآخر، وهو ما أخذته ماونتن فيو في الاعتبار عند تصميم التجارب اليومية للحياة والاستمتاع بها في آي سيتي. فإلى جانب توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق تتضمن آي سيتي 5 بارك: ماونتن بارك، لاجون بارك، Club بارك، MV3، وMV بارك. تم تصميم كل بارك من الخمس لتتمتع بخصائص فريدة في التصميم والتنفيذ المبتكر، حيث تمتد المساحات الخضراء في جميع أنحاء المدينة، وتشكل أكثر من 25% من المساحة الكلية، كما تقدم المدينة مفهومًا مبتكرًا يُعرف بـ "أكتيفيتي بودز" (Activity PODS) للاستمتاع بأوقات هادئة بعيدًا عن صخب المدينة والضوضاء، حيث تجمع هذه المناطق بين الأجواء الهادئة والبيئة المحفِّزة للإبداع والعمل، مما يشجع السكان على أداء أعمالهم، أو مذاكرة دروسهم، أو الاستمتاع بالقراءة، بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه المناطق الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية والرياضية، مما يعزز التواصل الاجتماعي بين السكان ويساهم في تطوير مهاراتهم الشخصية، بالإضافة إلى كورنيش يمتد طوله إلى 15 كيلو مترا للاستمتاع بالمشي أو الركض في أى وقت.















