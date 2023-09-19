رئيس البورصة المصرية يلتقى مع قيادات شركات الوساطة

رئيس البورصة المصرية يلتقى مع قيادات شركات الوساطة
التاريخ
9/19/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) التقى اليوم الثلاثاء، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية مع نحو 90 من رؤساء مجالس الإداراة والأعضاء المنتدبين لشركات الوساطة في الأوراق المالية، وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.
وقد أكد الشيخ في بداية الاجتماع على أهمية التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية وكافة شركات الوساطة الأعضاء في البورصة، حيث إن تلك الشركات تعتبر حجر الزاوية فى أنشطة سوق المال.
واستعرض الشيخ التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية، والتي قامت البورصة المصرية برفعها للهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيداً لاعتمادها، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عن تلك الجهات وعن عملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.
كما عرض الشيخ محاور العمل في الفترة القادمة التي ستشهد تطوير نظام التداول وإنشاء البورصة العقارية، وكذلك استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وإطلاق سوق الكربون، كما استمع رئيس البورصة لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين جميع أطراف السوق.
MENAFN19092023000132011024ID1107101122
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.