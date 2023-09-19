Tuesday, 19 September 2023 11:48 GMT

رئيس البورصة المصرية يلتقى مع قيادات شركات الوساطة

9/19/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) التقى اليوم الثلاثاء، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية مع نحو 90 من رؤساء مجالس الإداراة والأعضاء المنتدبين لشركات الوساطة في الأوراق المالية، وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.



وقد أكد الشيخ في بداية الاجتماع على أهمية التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية وكافة شركات الوساطة الأعضاء في البورصة، حيث إن تلك الشركات تعتبر حجر الزاوية فى أنشطة سوق المال.



واستعرض الشيخ التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية، والتي قامت البورصة المصرية برفعها للهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيداً لاعتمادها، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عن تلك الجهات وعن عملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.



كما عرض الشيخ محاور العمل في الفترة القادمة التي ستشهد تطوير نظام التداول وإنشاء البورصة العقارية، وكذلك استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وإطلاق سوق الكربون، كما استمع رئيس البورصة لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين جميع أطراف السوق.







MENAFN19092023000132011024ID1107101122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث