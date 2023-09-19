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صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها الموارد الأساسية

9/19/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 6%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.4%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.6%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وقفز قطاعا الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعا التجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 0.2%.



فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2%، أعقبه قطاعا العقارات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، يليهما قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%.





وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 881.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.66%، والعرب على 6.91%، واستحوذت المؤسسات على 34.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.31%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 171.5 مليون جنيه، 118.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 138.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 21 مليون جنيه، 414.3 مليون جنيه.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 19954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3876 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5718 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 5631 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 1394 نقطة.







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