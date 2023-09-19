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أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 19-9-2023

9/19/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 19-9-2023، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.
إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأم بي للهندسة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.
البورصة تربح 18 مليار جنيه تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 881.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.66%، والعرب على 6.91%، واستحوذت المؤسسات على 34.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 171.5 مليون جنيه، 118.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 138.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 21 مليون جنيه، 414.3 مليون جنيه.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 19954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3876 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5718 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 5631 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 1394 نقطة.
وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة التداول إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال عدد 200 ألف سهم، مليون سهم، 165 ألف سهم، 2.85 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 38 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 48.2 ألف سهم.
فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 36.8 ألف سهم، مليون سهم، 6 آلاف سهم، 8 ملايين سهم، 1.2 مليون سهم، 288.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 5174 سهم، 234.3 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 60.9 ألف سهم.
أوراسكوم كونستراكشون
أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.275 دولار للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 على أن يتم السداد يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر المقبل، بالدولار على المساهمين المالكين لأسهم في بورصة ناسداك دبي، وبالجنيه المصري على المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية، وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقًا لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن من البنك المركزي المصري.
إيبيكو
قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، إن مجلس الإدارة وافق على المشاركة في اكتتاب قدامى المساهمين لزيادة رأس مال شركة المهن الطبية بنسبة ملكية شركة إيبيكو البالغة 10% من رأسمهالها، وذلك بواقع 42 جنيهًا للسهم (10 جنيه قيمة اسمية و32 جنيهًا علاوة إصدار) على أن تكون القيمة المدفوعة في الاكتتاب 84 مليون جنيه.



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