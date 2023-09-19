حدث فى 19سبتمبر 1985.. زلزال قوى يضرب المكسيك ويقتل 10 آلاف شخص

ففي الساعة 7:18 صباحًا، استيقظ سكان مكسيكو سيتي مذهولين على زلزال بقوة 8.1 درجة، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت المنطقة على الإطلاق، وكانت آثار الزلزال مدمرة بشكل خاص بسبب نوع الأرض التي تقع عليها المدينة، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.



تقع مكسيكو سيتي على هضبة تحيط بها الجبال والبراكين، وكانت منطقة الهضبة مغطاة بالبحيرات في العصور القديمة، نظرًا لأن طبقة المياه الجوفية الموجودة أسفل المدينة يتم تجفيفها ببطء، فقد تم اكتشاف أن المدينة تقع فوق مزيج من الأوساخ والرمال التي تكون أقل استقرارًا بكثير من الأساس الصخرى ويمكن أن تكون متقلبة جدًا أثناء حدوث زلزال.

كان مركز الزلزال الذي وقع فى 19 سبتمبر على بعد 250 ميلاً غرب المدينة، ولكن بسبب الأرض غير المستقرة نسبيًا تحت المدينة، استمرت الهزات الخطيرة لمدة 3 دقائق تقريبًا.



تسببت الحركة البرية المطولة في انهيار العديد من الفنادق القديمة، بما في ذلك ريجيس وفرساي ورومانو، وسقط مبنى في الكلية الوطنية للتعليم المهني، مما أدى إلى محاصرة مئات الطلاب الذين كانوا يحضرون دروس الصباح الباكر.



كما أن العديد من المصانع في المدينة، المبنية بمواد رديئة، لم تعد قادرة على الصمود، علاوة على ذلك، تسببت الهزات الأرضية في انقطاع أنابيب الغاز، مما أدى إلى اندلاع حرائق وانفجارات في جميع أنحاء المدينة.

وعندما تم تقييم الأضرار أخيرًا، تم هدم 3000 مبنى في مكسيكو سيتي وتعرض 100000 مبنى آخرلأضرار جسيمة.