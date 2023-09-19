حدث فى 19سبتمبر 1985.. زلزال قوى يضرب المكسيك ويقتل 10 آلاف شخص

حدث فى 19سبتمبر 1985.. زلزال قوى يضرب المكسيك ويقتل 10 آلاف شخص
التاريخ
9/19/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Youm7) ضرب فى
يوم 19 سبتمبر عام 1985، زلزال قوى مدينة مكسيكو سيتى وأدى إلى مقتل 10 آلاف شخص، وإصابة 30 ألف آخرين وتشريد الآلاف.
ففي الساعة 7:18 صباحًا، استيقظ سكان مكسيكو سيتي مذهولين على زلزال بقوة 8.1 درجة، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت المنطقة على الإطلاق، وكانت آثار الزلزال مدمرة بشكل خاص بسبب نوع الأرض التي تقع عليها المدينة، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.
تقع مكسيكو سيتي على هضبة تحيط بها الجبال والبراكين، وكانت منطقة الهضبة مغطاة بالبحيرات في العصور القديمة، نظرًا لأن طبقة المياه الجوفية الموجودة أسفل المدينة يتم تجفيفها ببطء، فقد تم اكتشاف أن المدينة تقع فوق مزيج من الأوساخ والرمال التي تكون أقل استقرارًا بكثير من الأساس الصخرى ويمكن أن تكون متقلبة جدًا أثناء حدوث زلزال.
كان مركز الزلزال الذي وقع فى 19 سبتمبر على بعد 250 ميلاً غرب المدينة، ولكن بسبب الأرض غير المستقرة نسبيًا تحت المدينة، استمرت الهزات الخطيرة لمدة 3 دقائق تقريبًا.
تسببت الحركة البرية المطولة في انهيار العديد من الفنادق القديمة، بما في ذلك ريجيس وفرساي ورومانو، وسقط مبنى في الكلية الوطنية للتعليم المهني، مما أدى إلى محاصرة مئات الطلاب الذين كانوا يحضرون دروس الصباح الباكر.
كما أن العديد من المصانع في المدينة، المبنية بمواد رديئة، لم تعد قادرة على الصمود، علاوة على ذلك، تسببت الهزات الأرضية في انقطاع أنابيب الغاز، مما أدى إلى اندلاع حرائق وانفجارات في جميع أنحاء المدينة.
وعندما تم تقييم الأضرار أخيرًا، تم هدم 3000 مبنى في مكسيكو سيتي وتعرض 100000 مبنى آخرلأضرار جسيمة.
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