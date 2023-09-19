الأردن يستعد لانطلاق معرض عمان الدولى للكتاب 2023

كان رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب، جبر أبو فارس، قد قال خلال تصريحات صحفية سابقة، إن قطر ستكون حاضرة من خلال برنامج ثقافي متنوع ينسجم مع البرنامج الثقافي للمعرض، ويعكس المشهد الثقافي القطري ويعطي جمهور المعرض فرصة الإطلاع على أبرز ما يتضمنه هذا المشهد.

وتنطلق فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض عمان الدولي للكتاب فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 في قاعة معرض عمان للسيارات / طريق المطار، بمشاركة 400 دار نشر عربية ودولية سواء بشكل مباشر أو من خلال التوكيل من 22 دولة.

وقال أبو فارس في تصريحات لوسائل الإعلام الأردنية، إن البرنامج الثقافي للمعرض الذي عملت عليه اللجنة الثقافية التي ضمت ممثلين عن اتحاد الناشرين ووزارة الثقافة وأمانة عمان ومؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية، جاء متنوعاً ليشمل ندوات ومحاضرات ثقافية وفكرية ونقدية وفعاليات أدبية وأمسيات شعرية وقصصية-.

وأشار رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين إلى أن إدارة المعرض خصصت هذا العام مساحة خاصة للأطفال من أجل تقديم الفعاليات الموجهة لهم، إذ سيكون هناك فعاليات لوزارة الثقافة، وقراءات قصصية بالتعاون مع مؤسسة شومان، وفعاليات مقدمة من أمانة عمان الكبرى ممثلة بمركزها الثقافي ودائرة المكتبات في الأمانة، وفعاليات أخرى لوزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية.