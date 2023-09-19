الأردن يستعد لانطلاق معرض عمان الدولى للكتاب 2023

الأردن يستعد لانطلاق معرض عمان الدولى للكتاب 2023
التاريخ
9/19/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد العاصمة الأردنية، لانطلاق فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2023 ، فى دورته الـ22، والمزمع انطلاقها فى الفترة من 21 وحتى 30 سبتمبر الجارى، وتحل عليه دولة قطر، ضيف شرف هذه الدورة.
كان رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب، جبر أبو فارس، قد قال خلال تصريحات صحفية سابقة، إن قطر ستكون حاضرة من خلال برنامج ثقافي متنوع ينسجم مع البرنامج الثقافي للمعرض، ويعكس المشهد الثقافي القطري ويعطي جمهور المعرض فرصة الإطلاع على أبرز ما يتضمنه هذا المشهد.
وتنطلق فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض عمان الدولي للكتاب فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 في قاعة معرض عمان للسيارات / طريق المطار، بمشاركة 400 دار نشر عربية ودولية سواء بشكل مباشر أو من خلال التوكيل من 22 دولة.
وقال أبو فارس في تصريحات لوسائل الإعلام الأردنية، إن البرنامج الثقافي للمعرض الذي عملت عليه اللجنة الثقافية التي ضمت ممثلين عن اتحاد الناشرين ووزارة الثقافة وأمانة عمان ومؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية، جاء متنوعاً ليشمل ندوات ومحاضرات ثقافية وفكرية ونقدية وفعاليات أدبية وأمسيات شعرية وقصصية-.
وأشار رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين إلى أن إدارة المعرض خصصت هذا العام مساحة خاصة للأطفال من أجل تقديم الفعاليات الموجهة لهم، إذ سيكون هناك فعاليات لوزارة الثقافة، وقراءات قصصية بالتعاون مع مؤسسة شومان، وفعاليات مقدمة من أمانة عمان الكبرى ممثلة بمركزها الثقافي ودائرة المكتبات في الأمانة، وفعاليات أخرى لوزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية.
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