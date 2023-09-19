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حدث فى 19 سبتمبر 2000.. نشر رواية مغامرات كالافالير وكلاى المذهلة

9/19/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت رواية مايكل شابون الثالثة "مغامرات كافالير وكلاى المذهلة" فى مثل هذا اليوم 19 سبتمبر 2000، وفازت بجائزة بوليتزر للخيال فى العام التالى، فهى رواية أطلق عليها جون ليونارد فيما بعد اسم تحفة تشابون.


غلاف الكتاب

وتصنف الرواية باعتبارها"ملحمة كوميدية ، متفائلة بسخاء بشأن النضال البشري من أجل التحرر الشخصى"

ولد شابون في واشنطن العاصمة عام 1963، وتخرج من جامعة بيتسبرج، وحصل على درجة الماجستير في الكتابة الإبداعية من جامعة كاليفورنيا في إيرفين، كتب الروايات والقصص القصيرة منذ سن الخامسة والعشرين ، ويعرض مواهبه المتنوعة كروائي أمريكي وكاتب قصة قصيرة. يغطي مجموعة متنوعة من الأنواع ، من المغامرة والرومانسية إلى الغموض والخيال العلمي، وقد نمت أعماله لتكتسب نجاحًا وشعبية واسعة، مما أكسبه عددًا من الجوائز المرموقة.

روايته الأولى تحمل عنوان ألغاز بيتسبرج، وهي قصة عن بلوغ سن الرشد تدور أحداثها في المدينة المذكورة في العنوان، تمت كتابتها كأطروحة تخرجه في المدرسة، نُشر الكتاب عام 1988، وأصبح من أكثر الكتب مبيعًا وتم تحويله لاحقًا إلى فيلم.

من بين الاعتمادات الأخرى لشابون، رواية "اتحاد رجال الشرطة اليديشية"، وهي رواية بوليسية عام 2007؛ ورواية "ياسادة الطريق" نشرت عام 2008، وأيضا قدم رواية شارع التلغراف عام 2012، كما كتب سيناريوهات للعديد من المجموعات القصصية.


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