الأدب الأيرلندى.. هل سيغزو العالم؟

على مدار الأعوام الماضية، ودائما ما تتصدر الروايات الأيرلندية ، القوائم الطويلة والقصيرة فى الجوائز العالمية، والتى من أبرزها وأشهرها جائزة البوكر العالمية، حتى جاء عام 2023، وبدا الأمر وكأن الأدب الأيرلندى يغزو العالم عبر بوابة هذه الجائزة التى دائما ما تكون محط أنظار المترجمين ودور النشر حول العالم، المتنافسين على حقوق الترجمة للتربح من ورائها بعد تقديمها لجمهور القراء.





هذا الأمر، لم يكن محض صدفة أو توقع، بل كان واقعا رصدته جائزة البوكر بنفسها، التى لفت أنظارها وصول أربعة روايات إلى القائمة الطويلة التى تضم 13 رواية فى دورتها لعام 2023، وهو ما دفعها لأن تسأل أصحاب هذه الروايات، عن أسباب انتشارهم، وغزوهم للأدب العالمى.





بين الكتاب الذين وصلتهم روايتهم إلى القائمة الطويلة فى هذه الدورة، الكاتب بول لينش، مؤلف رواية "أغنية النبى"، والذى رأى أن هذا الغزو لم يكن ممكنا لولا دعم الدولة الأيرلندية، التى تقدم لشباب الأدباء منحة من مجلس الفنون الأيرلندى.

يوضح "بول لينش" أنه على مدار أربع سنوات، استغرقها فى كتابة روايته "أغنية النبى" كان يحصل خلالها على دعم مادى من الدولة، بالإضافة إلى منحة أخرى حصل عليها للإقامة فى المدينة الجامعية ماينوث التى تقع في مقاطعة كيلدير الشمالية، فى أيرلندا.





وبحسب "لينش" لا يتوقف دعم الدولة الأيرلندية عند هذا الحد، فالدعم الأهم أيضا، بحسب رأيه يتمثل فى إعفاء الأدباء والفنانين من ضريبة الدخل، وهو أمر يقلل من نفقاتهم، ويمنحهم القدرة على مواصلة التفرغ للعملية الأدبية، وهو أمر يجعله يعمل ككاتب بدوام كامل، يكتب يوما بعد يوم لينتج أفضل ما لديه.





أما الكاتبة إيلين فينى، مؤلفة رواية "كيف تصنع قاربا"، التى وصلت إلى القائمة الطويلة، فكان لها رأي آخر، يتمثل فى التاريخ الأيرلندى، والتقاليد الشفهية لرواية القصص التى تعد جزءًا قويًا من ثقافة الشعب الأيرلندى، الذى تقول عنه: "نحن أمة من رواة القصص، ولدينا تاريخ من المقاومة".

تقول إيلين فينى: أنا من غرب أيرلندا حيث يوجد تقاليد غنية للقصة والعديد من الأشخاص يتحدثون لغة الغيليج، وهناك أيضًا تقليد عظيم للدراما أسسه أعظم كتاب المسرح، ففى معظم المدن الأيرلندية دائما ما يكون هناك كاتب يلهم الأجيال التالية.





وتوضح "فينى" أن التاريخ الأيرلندى غنى بالتقاليد الوثنية فى مقابل التقاليد المسيحية؛ والثقافات الجديدة، ناهيك عن تأثير ما بعد الاستعمار على اللغة والهجرة.





أما الروائى الأيرلندى الكبير سيباستيان بارى، مؤلف رواية "زمن الإله القديم"، والحائز على جائزة الخيال الأيرلندي، فيرى أن الأدب الأيرلندى يعيش مرحلة العصر الذهبي للقراءة، فما يحدث الآن هو أن أيرلندا تتمتع بتاريخ متشابك وما يفعله الكتاب هو أنهم يحاولون حل هذه العقد، فى المقابل يجدون القراء.





بينما يرى الكاتب الأيرلندى بول موراي مؤلف رواية "لدغة النحل" أن هناك مزيج من الأشياء أدت إلى هذا الغزو، تضافرت فيها العديد من العناصر، أهمها مجلس الفنون النشيط للغاية، والذى يمنح تمويلا للكتاب - سواء كانوا مؤسسين أو ناشئين - بهدف واضح وهو توفير الوقت للتفرغ من أجل الإبداع.





يقول بول موراى المعروف أن الكتابة ليست مهنة مجزية بشكل خاص، لذا فإن الدعم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، وأيضًا، وربما الأهم من ذلك، هو أن المنح تدفع الكتاب للإيمان بمشاريعهم الأدبية التى يتفرغون من أجلها فيواصلون العمل عليها.





والأهم من ذلك، بحسب وصف "موراى" يتمثل فى أن ثقافة القراءة، تعد لدى الشعب الأيرلندى بمثابة الماء والهواء، وذلك بفضل انتشار المكتبات العامة، التى تخلق أجيالا من الشباب يحلمون بأن يصبحوا كتابا فى المستقبل، فيكتشفون أن الحلم ليس صعبا.





على الجانب الآخر، كشفت المترجمة المصرية هند عادل، خلال حديثها مع "اليوم السابع" أن أسباب انتشار الأدب الأيرلندى مؤخرا حول العالم، تعود لعدة أسباب، أهمها يتمثل فى السمة الأساسية لأى أدب حول العالم، وهي قدرته على جذب شريحة كبيرة من القراء باختلاف أذواقهم، وهو ما يتميز به الأدب الأيرلندى، بالإضافة إلى سمات أخرى.

وترى هند عادل التى ترجمت عددا من الروايات الأيرلندية، وهى: "بقايا يوم صيفى" للكاتبة كريستين دوير هيكى، و"عميلة البنك الأيرلندى" للكاتب ريتشارد أوراو، و"مشعلو الحرائق" للكاتب جان كارسون، أن الأدب الأيرلندي المعاصر يتناول موضوعاتٍ متنوعة، منها اجتماعية أو بوليسية أو جريمة. وأن هذا التنوع قادر على جذب مختلف الأذواق. كما أنه متميز في تقديم الروايات المستمدة من أحداث واقعية أو خيالية على حد سواء، فيتميز بحبكة قوية مشوقة لجذب القارئ ودمجه مع القصة، مهما كانت دسامة الموضوع، بالإضافة إلى إجادته فى تقديم الشخصيات وبنائها نفسيًا حتى يفهم القارئ دوافعها وسلوكها.





كما ترى "هند" أن الأدب الأيرلندى يتميز بلغة ثرية وتعبيرية وأسلوب كتابة غني، وقد يرجع هذا إلى تأثره بأدب الملاحم والأساطير في مراحله الأولى، ناهيك عن الطبيعة التى عنصرا فعالا في الأدب الأيرلندي، فهي تحتل مساحة كبيرة من البلاد، ومن المنطقي أن تؤثر على تفكير الأدباء. وهذا يعطي طابعًا مميزًا لكتاباتهم، وبخاصة أؤلئك الذين يجيدون تصوير الأحداث ونقل مشاعر الشخصيات.





الأمر الأهم أيضا من وجهة نظر "هند" أن العامل الأساسى الذى يساعد على انتشار الأدب الأيرلندي هو الاستعانة باللغة الإنجليزية كلغة وسيطة للترجمة، وذلك لعدم رواج اللغة الأيرلندية، وهو ما أدى لتأخر انتشار الأدب الأيرلندي في الوطن العربي بوجه خاص.





وجهة نظر أخرى، قدمها المترجم المصرى محمد عثمان خليفة، خلال حديثه مع "اليوم السابع"، والذى سبق وأن ترجم رواية "البحث عن ريبيكا"، و"الوردة البيضاء والغابة السوداء" وكلاهما للكاتب إوين دمبسى، حيث يرى أن الإغراق فى المحلية الشديدة، يعد عاملا أساسيا من عوامل الانتشار، فالعديد من الأدباء الأيرلندين يعودون إلى فترات متنوعة فى التاريخ الأيرلندى، وخاصة تلك الفترة المأساوية التى تشغل القراء حول العالم، مثل الحرب العالمية الثانية.





عامل آخر، يرى المترجم محمد عثمان أنه يساعد الأدب الأيرلندى، وبخاصة الأدباء على الانتشار، هو الاشتغال على الثيمات التجارية، وتحديدا تلك الثيمات التى تتصدر قوائم الروايات الأكثر مبيعا، والتى تجعل رواياتهم محط أنظار واهتمام منصات العرض الإليكترونية بعد تحويلها إلى مسلسلات أو أفلام.