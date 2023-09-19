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حقيقة إرسال رائد فضاء من فنزويلا إلى القمر على مركبة صينية

9/19/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: "أصبحنا ننتظر أول رجل أو امرأة فنزويلية يمكن أن يهبط على سطح القمر على متن مركبة فضائية صينية فى وقت لاحق"، والتقى مادورو بالرئيس الصيني شي جين بينج في بكين خلال زيارة شهدت توقيع البلدين على مجموعة من الاتفاقيات لتوسيع التعاون، والتي تغطي مجالات مثل النفط والتجارة والتعدين والتمويل والفضاء.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، ضمت الزيارة تشانج كه جيان، مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية، وغابرييلا جيمينيز، نائب الرئيس الفنزويلي ووزير العلوم والتكنولوجيا، حيث وقعا على اتفاقية إطار للتعاون الفضائي، والتي شهدها الرئيسان.



وقال مادورو على وسائل التواصل الاجتماعي إن رواد الفضاء الفنزويليين قد يتدربون قريبا في الصين ثم يذهبون لاحقا إلى القمر، ونقلت وكالة فرانس برس عن مادورو قوله على وسائل التواصل الاجتماعي:“إننا نتجه نحو القمر، إلى عصر رائع للصين وفنزويلا”.



توسعت مساعي الصين الفضائية بشكل كبير في نطاقها خلال العقد الماضي، وأصبحت الدولة الثالثة التي نجحت في الهبوط الناعم على القمر في عام 2013، ومنذ ذلك الحين هبطت على الجانب البعيد من القمر، ووضعت مركبة متجولة على المريخ، وأنشأت محطة فضائية معيارية، تسمى تيانجونج، في مدار أرضي منخفض.



وتتطلع بكين الآن إلى بناء تحالف من الدول لاستكشاف القمر واحتمال استغلاله، بالتوازي مع برنامج أرتميس الذي تقوده الولايات المتحدة واتفاقات أرتميس.

أصبحت فنزويلا أول دولة خارجية تنضم إلى مشروع محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS)، والذي أعلنت عنه الصين وروسيا بشكل مشترك في عام 2021.



ومع ذلك، فإن أي رحلة فنزويلية إلى القمر قد تكون بعيدة المنال، حيث إن الصين لم ترد بالمثل على إعلان الفضاء الصريح، وكان المسؤولون الباكستانيون قد زعموا أن رواد الفضاء الباكستانيين سيسافرون إلى تيانجونج في عام 2022، لكن مثل هذه المهمة لم تتحقق بعد.



يشير تقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست أيضًا إلى أن فنزويلا مدينة بالفعل بمليارات الدولارات للصين، وهو ما من المرجح أن يؤثر بشدة على مقدار ما ستتمكن فنزويلا من المساهمة به في نظام ILRS الذي تقوده الصين، فضلاً عن إضعاف الحماس لمزيد من الإقراض الصيني.



ومع ذلك، فإن فكرة تحليق رواد فضاء أجانب على متن المركبات الفضائية الصينية لا تزال غير مستقرة، ولم ترسل الصين أي رواد فضاء أجانب إلى محطتها الفضائية، لكن من المرجح أن يتغير هذا في المستقبل، حيث ذكرت الصين سابقًا أنها تتطلع إلى تدريب رواد فضاء دوليين في مركز أبحاث وتدريب رواد الفضاء الصيني في بكين.



تريد الصين إرسال اثنين من رواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2030، ومن المقرر أن يتم بناء ILRS في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ومع ذلك، يعني هذا الجدول الزمني أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تحمل المركبات الفضائية الصينية رواد فضاء دوليين إلى القمر.









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