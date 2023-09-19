تفاصيل فشل شركة Rocket Lab فى إطلاق صاروخ Electron للمدار اليوم

تفاصيل فشل شركة Rocket Lab فى إطلاق صاروخ Electron للمدار اليوم
التاريخ
9/19/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Youm7) عانت شركة Rocket Lab من خلل أثناء إطلاق قمر صناعي راداري لرصد الأرض في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء (19 سبتمبر)، حيث انطلق صاروخ Electron
يحمل مركبة فضائية ذات
"رادار الفتحة التركيبية"(SAR) تابع لشركة Capella Space في كاليفورنيا من موقع Rocket Lab في نيوزيلندا بحسب موقع space.
وبحسب التقرير، فقد تم فصل مرحلتي الصاروخ كما هو مخطط له بعد حوالي 2.5 دقيقة من الإطلاق، ولكن حدث خطأ ما بعد ذلك بوقت قصير، مما أدى إلى إنهاء الرحلة.
وأظهرت بيانات القياس عن بعد الخاصة بـ Rocket Lab، والتي قدمتها الشركة خلال البث المباشر لعملية الإطلاق، أن سرعة المرحلة العليا للصاروخ تتناقص بعد فترة وجيزة من بدء تشغيل محرك Rutherford الوحيد.
وبالتالي قد يكون محرك المرحلة العليا قد عانى من فشل الإشعال أو إيقاف التشغيل قبل الأوان، على الرغم من أن هذه مجرد تكهنات، فيما لم تحدد شركة Rocket Lab
السبب المباشر أو النهائي، قائلة في منشور على موقع X (تويتر سابقًا) إنها ستوفر المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.
وكانت مهمة الثلاثاء، والتي أطلقت عليها الشركة اسم "لن نتخلى عنك أبدًا"، هي المهمة التاسعة لهذا العام والحادية والأربعين بشكل عام، وقد أدى هذا الخلل إلى كسر سلسلة من 19 عملية إطلاق ناجحة متتالية، آخر فشل للشركة كان في مايو 2021.
تهدف حملة "لن نتخلى عنك أبدًا" إلى إيصال أحد أقمار "أكاديا" الصناعية التابعة لشركة Capella Space إلى مدار دائري على ارتفاع حوالي 395 ميلًا (635 كيلومترًا) فوق الأرض، وكانت الرحلة هي الثانية ضمن عقد إطلاق رباعى لإرسال أقمار SAR المتقدمة هذه نحو السماء.
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