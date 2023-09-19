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تفاصيل فشل شركة Rocket Lab فى إطلاق صاروخ Electron للمدار اليوم

9/19/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Youm7) عانت شركة Rocket Lab من خلل أثناء إطلاق قمر صناعي راداري لرصد الأرض في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء (19 سبتمبر)، حيث انطلق صاروخ Electron
يحمل مركبة فضائية ذات
"رادار الفتحة التركيبية"(SAR) تابع لشركة Capella Space في كاليفورنيا من موقع Rocket Lab في نيوزيلندا بحسب موقع space.



وبحسب التقرير، فقد تم فصل مرحلتي الصاروخ كما هو مخطط له بعد حوالي 2.5 دقيقة من الإطلاق، ولكن حدث خطأ ما بعد ذلك بوقت قصير، مما أدى إلى إنهاء الرحلة.



وأظهرت بيانات القياس عن بعد الخاصة بـ Rocket Lab، والتي قدمتها الشركة خلال البث المباشر لعملية الإطلاق، أن سرعة المرحلة العليا للصاروخ تتناقص بعد فترة وجيزة من بدء تشغيل محرك Rutherford الوحيد.



وبالتالي قد يكون محرك المرحلة العليا قد عانى من فشل الإشعال أو إيقاف التشغيل قبل الأوان، على الرغم من أن هذه مجرد تكهنات، فيما لم تحدد شركة Rocket Lab
السبب المباشر أو النهائي، قائلة في منشور على موقع X (تويتر سابقًا) إنها ستوفر المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.



وكانت مهمة الثلاثاء، والتي أطلقت عليها الشركة اسم "لن نتخلى عنك أبدًا"، هي المهمة التاسعة لهذا العام والحادية والأربعين بشكل عام، وقد أدى هذا الخلل إلى كسر سلسلة من 19 عملية إطلاق ناجحة متتالية، آخر فشل للشركة كان في مايو 2021.



تهدف حملة "لن نتخلى عنك أبدًا" إلى إيصال أحد أقمار "أكاديا" الصناعية التابعة لشركة Capella Space إلى مدار دائري على ارتفاع حوالي 395 ميلًا (635 كيلومترًا) فوق الأرض، وكانت الرحلة هي الثانية ضمن عقد إطلاق رباعى لإرسال أقمار SAR المتقدمة هذه نحو السماء.







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