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6 تطبيقات تستهلك باقة موبايلك .. احذر منها

9/19/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Youm7) عادةً ما تكون التطبيقات التي تستخدم أكبر قدر من البيانات هي الأنظمة الأساسية التي يستخدمها الأشخاص أكثر من غيرها - فكر في وسائل التواصل الاجتماعي ووجهات البث الشهيرة، ولكن هناك خمسة تغييرات يمكن للمستخدمين إجراؤها في إعداداتهم للحد من كمية البيانات التي يمكن لهذه الأنظمة الأساسية تناولها.
ربما ليس من المستغرب أن التطبيقات الستة التي تستهلك باقة الآنترنت لديك هي:

- فيسبوك

- نيتفليكس - سناب شات - سبوتيفي - تويتر - موقع YouTube
التغيير الكبير الأول هو الحد من كمية البيانات التي يمكن إنفاقها على هذه التطبيقات.

إذا كنت من مستخدمي iPhone، فيمكنك القيام بذلك عن طريق التوجه إلى الإعدادات الخاصة بك، واتباع الخطوات التالية:

- افتح الإعدادات > بيانات الجوال (أو الهاتف الخلوي في الولايات المتحدة) > قم بإيقاف تشغيل التبديل للتطبيقات التي لا تريد استخدام بيانات الجوال. وهذا يعني أنهم لن يقوموا بتحميل المحتوى إلا عندما تكون متصلاً بشبكة Wi-Fi.
أما إذا كنت من مستخدمي Android، فيمكنك إيقاف التطبيقات التي تستخدم بيانات الهاتف المحمول في الخلفية. -افتح الإعدادات > التطبيقات > حدد التطبيق الذي اخترته > انقر فوق بيانات الجوال وWi-Fi > قم بإيقاف تشغيل مفتاح التبديل لبيانات الخلفية.
التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو

بعد ذلك، يمكنك إيقاف تطبيقات مثل Facebook وTwitter وNetflix عن تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا.

تستهلك مقاطع الفيديو الكثير من البيانات، وهو ما يمكن أن يحدث عن غير قصد عند تشغيل ميزة التشغيل التلقائي.

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