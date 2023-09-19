6 تطبيقات تستهلك باقة موبايلك .. احذر منها

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إذا كنت من مستخدمي iPhone، فيمكنك القيام بذلك عن طريق التوجه إلى الإعدادات الخاصة بك، واتباع الخطوات التالية:

بعد ذلك، يمكنك إيقاف تطبيقات مثل Facebook وTwitter وNetflix عن تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا.