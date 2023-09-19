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بريطانيا تسعى لتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى لعمالقة التكنولوجيا

9/19/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الاتحاد الأوروبي (EU) مؤخرًا عن قواعد لتنظيم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) وحالات الاستخدام، والآن كشف تقرير حديث ان المملكة المتحدة تتبع الآن هذه المجموعة من خلال وضع مبادئ للقيام بنفس الشيء.
ووفقًا لتقريرحديث من قبل TOI التقني، تم تصميم هذه المبادئ الجديدة التي وضعتها هيئة المنافسة والأسواق (CMA) لمنع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT من الهيمنة على عدد قليل من شركات التكنولوجيا الكبرى.
وستحمل القواعد القادمة أيضًا شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Google وMicrosoft وOpenAI من بين شركات أخرى مسئولية العواقب السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي دون خنق الابتكار، "لا يمكن اعتبار المستقبل الإيجابي أمرا مفروغا منه"
وقالت سارة كارديل، الرئيس التنفيذي لـ CMA، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لديها إمكانات حقيقية للتكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وجعل المهام اليومية أسهل ولكن لا يمكن اعتبار المستقبل الإيجابي أمرًا مفروغًا منه، وقالت إن هناك خطرًا من أن يهيمن عدد قليل من اللاعبين الذين يمارسون قوة السوق على استخدام الذكاء الاصطناعي.
ونُقل عنها قولها: "لهذا السبب اقترحنا اليوم هذه المبادئ الجديدة وأطلقنا برنامجًا واسعًا للمشاركة للمساعدة في ضمان تطوير واستخدام النماذج الأساسية بطريقة تعزز المنافسة وتحمي المستهلكين".
القمة العالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

من المقرر أن تستضيف بريطانيا قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي في غضون ستة أسابيع حيث ستلتمس آراء مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين مثل Google وMeta وOpenAI وMicrosoft وNvidia وAnthropic، بالإضافة إلى الحكومات والأكاديميين والجهات التنظيمية الأخرى.


وفي الوقت نفسه، تتطلع الولايات المتحدة أيضًا إلى وضع قواعد لتنظيم الذكاء الاصطناعي. دعا البيت الأبيض مؤخرًا سبع شركات – جوجل، ومايكروسوفت، وميتا، وأمازون، وأوبن إيه آي، وأنثروبك، وإنفليكشن – وأعلنوا عن اتفاقيات طوعية بشأن التطوير المسئول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

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