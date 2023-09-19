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خطوة بخطوة.. طريقة إنشاء قناة على واتساب

9/19/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) قدم WhatsApp ميزة القنوات الخاصة به، حيث تعمل القنوات كأداة بث أحادية الاتجاه، مما يتيح للمسؤولين إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، ولمساعدة المستخدمين في العثور على القنوات التي تثير اهتمامهم، تعمل الشركة على إنشاء دليل قابل للبحث.
ضمن هذا الدليل، يمكن للمستخدمين العثور على القنوات المتعلقة بهواياتهم وفرقهم الرياضية وتحديثات من السلطات المحلية ومواضيع أخرى متنوعة، علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار الانضمام إلى قنوات WhatsApp من خلال اتباع روابط الدعوة المشتركة داخل الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة عبر الإنترنت.
لذا إذا كنت ترغب أيضًا في إنشاء قناة واتساب، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه
خطوات

1. افتح واتساب ويب، وانتقل إلى القنوات بالنقر على أيقونة القنوات

2. الآن انقر على أيقونة + وانتقل إلى إنشاء قناة 3. انقر فوق "متابعة" وتابع من خلال المطالبات التي تظهر على الشاشة. 4. أضف اسم قناة لإنهاء إنشاء قناتك. ويمكنك اختيار تغيير الاسم مرة أخرى في أي وقت. 5. تخصيص قناتك: يمكنك اختيار تخصيص قناتك الآن عن طريق إضافة وصف وأيقونة أو الانتظار حتى وقت لاحق. أضف وصفًا للقناة: اكتب بضع كلمات لمساعدة المتابعين المحتملين على فهم موضوع قناتك. إضافة رمز قناة: أضف صورة من هاتفك أو الويب لتميزها. 6. انقر فوق إنشاء قناة، وبذلك تكون قد انتهيت!

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