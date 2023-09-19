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الشمالي: منجزات عديدة تحققت حتى الآن في سياق الرؤية الاقتصادية

9/19/2023 2:26:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي حرص الحكومة المتواصل على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومعالجة الصعوبات التي يواجهها انطلاقا من أهميته في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية وتنشيط بيئة الأعمال.

وأضاف الشمالي خلال زيارته عددا من المصانع في منطقة سحاب اليوم الثلاثاء ولقائه مستثمرين في القطاع الصناعي أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي وبرنامجها التنفيذي بتوجيهات من جلالة الملك تتضمن محركات أساسية موجهة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن هنالك العديد من المنجزات التي تحققت حتى الآن في سياق الرؤية الاقتصادية ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير وصندوق دعم الصناعة وإطلاق المرصد الصناعي لبناء قاعدة بيانات خاصة بقطاعات التصنيع المختلفة وتطوير استراتيجيات خاصة بها.

يشار إلى أنه تم إطلاق عدة برامج لدعم القطاع الصناعي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل جار لإنشاء وتطوير أرض للمعارض واعداد خطة لترويج المنتجات الدوائية محليا وخارجيا وكذلك إعداد سياسة صناعية شاملة لتعزيز تنافسية مستدامة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين أن الحكومة تولي الشراكة مع القطاع الخاص والتواصل مع مختلف مكوناته ميدانيا أهمية كبيرة وذلك للاطلاع على آليات العمل ورصد الصعوبات والعمل على معالجتها.

ورعى الشمالي الإعلان عن اختراع صناعي جديد في مصنع مهنة للتكنولوجيا الصناعية والهندسية الذي يوفر حلولا وأدوات متطورة للقطاع الصناعي في عدد من المجالات خاصة الانشائية منها بحضور الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرة مها علي والأمين العام للوزارة دانا الزعبي ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي وعدد كبير من الصناعيين.

ويمثل المصنع قصة نجاح للمرأة ألأردنية وتمكينها اقتصاديا حيث تملكه وتديره أمينة مرعي.

كما زار الشمالي شركةMS Pharma / مصنع الحقن MS Pharma Injectable حيث اطلع على سير العمل، وتم تقديم عرض حول مجموعة مصانع MS Pharma مع التركيز على مصنع الحقن المخصص للمحاليل والحقن الوريدية، والتقى بالفريق الإداري فيها ممثلا بمغيث سختيان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.



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