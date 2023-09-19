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مشاركة أردنية وفلسطينية ولبنانية وسورية في الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت - تاندم‏

9/19/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمّان - الغد - ينتظر عشاق رياضة المحركات الميكانيكية بشغف كبير يومي الخميس والجمعة المقبلين إنطلاق منافسات الجولة الثانية من ‏‏بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"، والتي تقام تحت الأضواء الكاشفة في ساحة الصيانة بالبحر الميت، بتنظيم من الأردنية لرياضة ‏‏السيارات وبدعم من شركة ماونتن ديو وشركة زين الأردن ، بمشاركة 32 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان وسورية.‏
ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق تجري يوم الأربعاء عملية التدقيق الإداري، وتوزيع أرقام التسابق على السائقين، كما تجري في نفس ‏‏اليوم عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة بالسباق في ساحة الصيانة بالبحر الميت‎.‎
وسيتدرب المشاركون في السباق يوم الخميس على المسار بسيارة السباق (إختياري)، وتقام في اليوم نفسه منافسات الجولتين ‏‏التأهيلتين الأولى والثانية، ويشارك فيهما كافة السائقين المسجلين للسباق، وستنطلق يوم الجمعة جولة السباق، ويشارك فيها أفضل ‏‏‏24 أو 32 سائقا حسب عدد المسجلين الذين حصلوا على أفضل نتائج من جولات التأهيل‎.‎
ويذكر أن السائق ‏‎مؤيد يوسف كان قد فاز بلقب الجولة الأولى من بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"، وحل ‏السائق أنس الحلو في ‏‏المركز الثاني ، وجاء السائق محمد نوفل في المركز الثالث .‏
المشاركون في الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"‏
 يشارك في السباق كل من: مؤيد يوسف (تويوتا جي تي 86)، أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، محمد نوفل (بي أم دبليو ايه 90 إم ‏‏‏3)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، فارس صرار (بي ام دبليو ايه 46)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، أحمد الجبالي ‏‏‏(نيسان سيلفيا اس 13)، عبد الرحمن خورما (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، فيصل لبيب (بي ام دبليو ايه 30 في 8‏‎(‎، فؤاد زاش ‏‏‏(نيسان ألتيما)، محمود شداد (بي ام دبليو ايه 36)، عبد الله حماده (بي أم دبليو ايه 92 )، رسلان سعيد (بي ام دبليو ايه 36)، محمد ‏‏الفقهاء (بي ام دبليو ايه 30)،عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، عمار الهباهبة (نيسان ألتيما)، حمدي أبو سنينة (بي ام دبليو ايه ‏‏‏30)، معاذ طه (بي ام دبليو ايه 30)، فراس سمارة (بي ام دبليو ايه 30)، إبراهيم الباشا (بي ام دبليو ايه 46)، محمود الجبالي (بي ام ‏‏دبليو ايه 30)، فراس هنية (أوبل كورسا)، عبد الله الصقور (بي ام دبليو ايه 30)، مايك دغفل (لبنان) - (بي ام دبليو ايه 36)، سهيل ‏‏الأصبح (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 36)، قيس أيوب (سوريا) - (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله سرور (بي ام دبليو ايه 46)، راكان ‏‏أبو رزيق (بي ام دبليو ايه 30)، مازن ناصر (نيسان زد 350)، نضال أبو حماد (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، بدر أبو علان ‏‏‏(فلسطين) - (سوبارو امبريزا)، يوسف بلالو (فلسطين)- (بي ام دبليو ايه 30).‏



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