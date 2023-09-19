مشاركة أردنية وفلسطينية ولبنانية وسورية في الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت - تاندم‏

مشاركة أردنية وفلسطينية ولبنانية وسورية في الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت - تاندم
التاريخ
9/19/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمّان - الغد - ينتظر عشاق رياضة المحركات الميكانيكية بشغف كبير يومي الخميس والجمعة المقبلين إنطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"، والتي تقام تحت الأضواء الكاشفة في ساحة الصيانة بالبحر الميت، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من شركة ماونتن ديو وشركة زين الأردن ، بمشاركة 32 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان وسورية.
ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق تجري يوم الأربعاء عملية التدقيق الإداري، وتوزيع أرقام التسابق على السائقين، كما تجري في نفس اليوم عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة بالسباق في ساحة الصيانة بالبحر الميت.
وسيتدرب المشاركون في السباق يوم الخميس على المسار بسيارة السباق (إختياري)، وتقام في اليوم نفسه منافسات الجولتين التأهيلتين الأولى والثانية، ويشارك فيهما كافة السائقين المسجلين للسباق، وستنطلق يوم الجمعة جولة السباق، ويشارك فيها أفضل 24 أو 32 سائقا حسب عدد المسجلين الذين حصلوا على أفضل نتائج من جولات التأهيل.
ويذكر أن السائق مؤيد يوسف كان قد فاز بلقب الجولة الأولى من بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"، وحل السائق أنس الحلو في المركز الثاني ، وجاء السائق محمد نوفل في المركز الثالث .
المشاركون في الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"
يشارك في السباق كل من: مؤيد يوسف (تويوتا جي تي 86)، أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، محمد نوفل (بي أم دبليو ايه 90 إم 3)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، فارس صرار (بي ام دبليو ايه 46)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، أحمد الجبالي (نيسان سيلفيا اس 13)، عبد الرحمن خورما (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، فيصل لبيب (بي ام دبليو ايه 30 في 8(، فؤاد زاش (نيسان ألتيما)، محمود شداد (بي ام دبليو ايه 36)، عبد الله حماده (بي أم دبليو ايه 92 )، رسلان سعيد (بي ام دبليو ايه 36)، محمد الفقهاء (بي ام دبليو ايه 30)،عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، عمار الهباهبة (نيسان ألتيما)، حمدي أبو سنينة (بي ام دبليو ايه 30)، معاذ طه (بي ام دبليو ايه 30)، فراس سمارة (بي ام دبليو ايه 30)، إبراهيم الباشا (بي ام دبليو ايه 46)، محمود الجبالي (بي ام دبليو ايه 30)، فراس هنية (أوبل كورسا)، عبد الله الصقور (بي ام دبليو ايه 30)، مايك دغفل (لبنان) - (بي ام دبليو ايه 36)، سهيل الأصبح (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 36)، قيس أيوب (سوريا) - (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله سرور (بي ام دبليو ايه 46)، راكان أبو رزيق (بي ام دبليو ايه 30)، مازن ناصر (نيسان زد 350)، نضال أبو حماد (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، بدر أبو علان (فلسطين) - (سوبارو امبريزا)، يوسف بلالو (فلسطين)- (بي ام دبليو ايه 30).
MENAFN19092023000072011014ID1107101076
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.