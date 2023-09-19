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الأهلي بطلاً للدوري النسوي تحت 16 عاما لأندية الدرجات

9/19/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- توج فريق الأهلي يوم أمس بطلاً للدوري النسوي تحت 16 عاما لأندية الدرجات لموسم 2023/2024، عقب مباراته التي تغلب فيها على البتراء 12-0، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وسلم نائب الأمين العام للاتحاد فليح الدعجة فريق الأهلي كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما حصل نشامى المستقبل على ميداليات المركز الثاني، والنصر على المركز الثالث.
ولحساب ذات الجولة، فاز نشامى المستقبل على نشامى الأردن 8-0، وتفوق عجلون على سهل حوران 4-1.
ومع اختتام منافسات البطولة، تربع فريق الأهلي على صدارة ترتيب الفرق ب16 نقطة، ليحجز مقعده في مصاف أندية النخبة للموسم المقبل، يليه نشامى المستقبل 15، ثم النصر 13، عجلون 9، نشامى الأردن 6، سهل حوران 3، والبتراء أخيراً دون نقاط.
يذكر أن مواجهات البطولة أقيمت بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث نصت التعليمات بتتويج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم المقبل.




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