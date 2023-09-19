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٧ منتخبات تشارك ببطولة غرب آسيا للواعدات

9/19/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أكدت 7 منتخبات مشاركتها ببطولة اتحاد غرب آسيا للواعدات لكرة القدم التي تقام اعتباراً من ٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ، تحت ضيافة الاتحاد الأردني.
وإلى جانب المنتخب الأردني المضيف يشارك في البطولة أيضاً منتخبات البحرين وسورية وعُمان ولبنان وفلسطين والعراق.
وعلى أن تقام يوم ١٩ تشرين الأول (أكتوبر) المقبلالقرعة التي سيتم نقلها مباشرة عبر قناة الاتحاد على يوتيوب.
وكان اتحاد غرب آسيا حرص على إضافة بطولة الواعدات إلى أجندة مسابقاته منذ العام ٢٠٢٢، ووقتها استضاف الاتحاد اللبناني النسخة الأولى، التي كان للمنتخب الأردني النصيب بالفوز بلقبها.
ويولي اتحاد غرب آسيا فئة الواعدات أهمية كبيرة أسوة بباقي الفئات العمرية ولكلا الجنسين، وذلك باعتبار أن هذه الفئة تشكل في المستقبل نواة للمنتخبات النسوية لدى كافة الاتحادات الأهلية في الإقليم.
كما تأتي البطولة في سياق استراتيجية الاتحاد الخاصة بالقطاع النسوي التي تركز على الاهتمام به سواء على مستوى البطولات التنافسية أو على صعيد النشاطات الإدارية.
وتهدف البطولة إلى تحضير لاعبات ومنتخبات الفئة العمرية المشاركة بها، وتوفير محطة تنافسية لها، ما يخدم بالتالي جاهزيتها للمشاركة بالتصفيات الآسيوية للناشئات.




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