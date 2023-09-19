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أندية المحترفين تقرر عدم لعب مباريات الدوري .. وتضع شروطا للعودة

9/19/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - قررت أندية المحترفين لكرة القدم، عدم خوض المباريات المقبلة بالدوري التي تبدأ يوم الخميس المقبل، من خلال الجولة السادسة من الدوري.
واتفقت الأندية خلال اجتماعها ومشاوراتها على عدم لعب المباريات، حتى يحقق اتحاد الكرة مطالبها والمتمثلة بالمطالب المالية، وايجاد راعي لمنافسات الدوري.
وجاء اتفاق الأندية على عدم لعب الجولة السادسة من الدوري، بعد اجتماع وصف بالسلبي بين الأندية واتحاد الكرة، جرى يوم الخميس الماضي ولم يسفر عن حل لمطالب الأندية، حيث انتظرت الأندية حتى يصلها رد ايجابي من الاتحاد من دون أن يحصل ذلك، ما دفعها لابلاغ اتحاد الكرة اليوم، بقرار عدم اللعب، حتى يتم حل مشكلتها المادية.
وتطالب أندية المحترفين برفع قيمة الدعم المقدم إلى 200 ألف دينار لكل ناد سنويا، إلى جانب بعض التفاصيل المالية الأخرى.



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