حقيقة الشجار بين لاعبي مانشستر يونايتد بعد الخسارة امام برايتون
التاريخ
9/19/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نفت صحيفة دايلي ميل البريطانية التقارير التي تحدثت عن حصول شجار بين لاعبي فريق مانشستر يونايتد بعد الخسارة أمام فريق برايتون في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الدوري الانكليزي لكرة القدم .
وخسر اليونايتد بنتيجة 3-1 على ملعبه هي الخسارة الثالثة للفريق مقابل فوزين في 5 مباريات في الدوري .
وكانت تقارير صحفية قد اكدت خلال الأيام القليلة الماضية عن وقوع شجار بين أربعة لاعبين من فريق مانشستر يونايتد داخل غرفة الملابس بعد الهزيمة أمام برايتون .
واشارت التقارير الى ان برونو فيرنانديز واجه سكوت ماكتوميناي في حين فقد كل المدافعين من ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف أعصابهما وتشاجرا مع بعضهما البعض داخل غرفة الملابس وان المدرب تن هاغ حاول الفصل بينهما .
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