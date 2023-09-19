رونالدو يحقق حلم طفل ايراني
التاريخ
9/19/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
التقى قائد نادي النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو طفل إيراني عشية مواجهة الفريق السعودي ونادي برسيبوليس في افتتاح مباريات الفريقين في دوري أبطال آسيا، والتي ستلعب في ايران، حيث نشر نادي النصر فيديو لللاعب البرتغالي وهو يستقبل الطفل ويهديه قميصا لنادي النصر.
قبل ان يلتقط رونالدو صورا مع الطفل الذي احتفل على طريقة النجم البرتغالي الشهيرة "siuuu"، بعد ان كان قد انتشر مقطع فيديو لهذ الطفل الايراني وهو يبكي في باحة الفندق لعدم تمكنه من لقاء البرتغالي الامر الذي تحقق بعد ساعات.
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