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منتخب سيدات اسبانيا امام خطر العقوبات

9/19/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بات وضع منتخب سيدات اسبانية في خطر، ففي حال رفض المنتخب الإسباني للسيدات الاستدعاء للمباريات الرسمية القادة بسبب قضية نجمة المنتخب جيني هيرموسو سيتعرض المنتخب لعقوبات، قد تشمل غرامة تصل إلى 30 مليون يورو بالإضافة إلى تعليق رخصته الاحترافية لمدة تتراوح بين 2 و 5 سنوات.

في وقت وصفت اللاعبات التغييرات في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بأنها غير كافية، بعد استقالة كل من رئيس الاتحاد لويس روبياليس وإقالة خورخي فيلدا، حيث طالبن بمزيد من الإجراءات لحمايتهن ولمنع تكرار اي حادثة في المستقبل.



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