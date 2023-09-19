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هاري كين: انتقلت إلى بايرن ميونخ من أجل الفوز بدوري الأبطال

9/19/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي أنه انضم إلى صفوف بايرن ميونخ البطل القياسي لـ "البوندسليغا" بهدف التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء:هناك سبب لتعاقد بايرن معي، بايرن يرغب في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مجددا وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك.

وأضاف: فريق مثل بايرن فاز بلقب الدوري 11 مرة متتالية، يستعد للنجاح، هدفنا هو أن نحافظ على نجاحنا في الدوري وأن ننجح في مسابقة الكأس مجددا.

ويبدأ بايرن مشواره في دوري أبطال أوروبا بملاقاة مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الأربعاء.

وأشار كين: دوري أبطال أوروبا أكبر مسابقة، وبالطبع النهائي في ويمبلي، ملعب المنتخب الوطني سيكون أمرا استثنائيا، لا أفكر في ذلك بعد، علينا أولا أن نتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وانضم كين إلى بايرن قادما من توتنهام هذا الصيف، وحقق بداية طيبة مع الفريق حيث سجل أربعة أهداف حتى الآن، لكنه أكد: مازلت أفكر أنني قادر على اللعب بشكل أفضل.

ولكن كين حذر من قوة مانشستر يونايتد الذي يمر بفترة صعبة حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز، واتفق معه مدربه توماس توخيل في نفس وجهة النظر وقال: النتائج حتى الآن لا تتحدث كثيرا عنهم.

وأشار: يونايتد دائما ما يتحلى بالخطورة، لديهم الكثير من المهارات الفردية.

ولن يتواجد توخيل في المنطقة الفنية خلال مواجهة مانشستر نتيجة الإيقاف، بعد طرده خلال المواجهة أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية للنسخة الماضية من البطولة القارية.



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