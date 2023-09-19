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ممثلة تركية شهيرة تنهي حياتها بإطلاق النار على رأسها (صور)

9/19/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اهتز عالم الفن بالخبر المحزن عن النجمة التركية ميرفي كيالب، التي أنهت حياتها أمس الاثنين عن عمر ناهز 36 عاما.




وانتحرت الممثلة، الذي ظهر في العديد من المسلسلات والأفلام التركية أبرزها مسألة شرف والمحارب، التي لاقت رواجا كبيرا بين الجمهور، في محل إقامتها بمنطقة دالامان في ولاية موغلا، بإطلاق النار على رأسها بمسدس مرخص يعود لوالدها.

وعند سماع صوت طلقات نارية قادمة من شرفة الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع غازي بدالامان، أبلغ السكان مركز اتصال الطوارئ 112. وفور التنبيه، انتقلت فرق الصحة والشرطة التركية إلى مكان الحادث.





وأثناء الفحص الذي أجراه الطاقم الطبي، تبين وفاة الممثلة السينمائية ميرفي كيالب. وقامت فرق التحقيق في مسرح الجريمة، بنقل جثتها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لتشريحها.

تخرجت ميرفي من قسم التمثيل في جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وبعد العمل في مسرح إسطنبول الحكومي لمدة عام ونصف تقريبا، انتقلت إلى المسارح البديلة.

شاركت في المسلسلات التلفزيونية "Sakarya Fırat"، و"Little Doomsday"، و"Dreams and Hopes"، و"Elif"، و"Şeref Meselesi" و"Savaşçı".
RT




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