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عادات يومية تجعل المرأة تبدو أكبر سنا.. وأهم النصائح لتجنبها

9/19/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في الحياة اليومية يوجد بعض العادات التي تؤثر على جمال المرأة وتصيبها بالتجاعيد المبكرة، إليكم عادات يومية تجعل المرأة تبدو أكبر سنًا.

دائمًا تريد المرأة أن تبدو أصغر سنًا ولا تظهر عليها علامات التقدم في السن، ولكن هناك بعض العادات اليومية التي يمكنها أن تسرع من عملية الشيخوخة وتزيد من التجاعيد، وبالتالي تجعل المرأة أكبر سنًا، من خلال هذا التقرير سنلقي نظرة على هذه العادات اليومية الضارة التي تجعل المرأة تبدو أكبر سنًا وبعض النصائح للحد من تأثيرها.

عادات يومية تجعل المرأة تبدو أكبر سنًا:

التدخين
يعتبر التدخين من أخطر العادات اليومية السيئة التي لها تأثير سلبي على صحة البشرة والشعر مما يجعل المرأة أكبر سنًا، حيث تحتوي السجائر على مواد كيميائية ضارة تتسبب في الإصابة بالتجاعيد وبالتالي فقدان مرونة البشرة، إلى جانب هذا فإن التدخين يؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه بشكل مبكر.

التعرض لأشعة الشمس بدون حماية
 تعرض الجلد المباشر لأشعة الشمس دون استخدام واقي شمسي، يمكنه أن يؤدي إلى الإضرار بالبشرة والإصابة بالتجاعيد المبكرة، حيث تتسبب أشعة الشمس الضارة في حدوث حروق وظهور بقع وتصبغات على البشرة مما يجعل المرأة تبدو أكبر سنًا.

تناول الطعام غير الصحي
 تناول الطعام غير الصحي مثل الأطعمة المليئة بالدهون والسكريات والوجبات السريعة، يمكنه أن يؤدي إلى ظهور الكثير من مشكلات البشرة، ومنها حب الشباب والخطوط الدقيقة والتجاعيد، والإصابة بجفاف البشرة مما يجعل البشرة تبدو مجهدة.

اضطرابات النوم
 تؤدي اضطرابات النوم إلى العديد من المشكلات الصحية وأيضًا مشكلات البشرة مثل الهالات السوداء وجفاف البشرة وبهتان لونها، وقد تعاني المرأة من اضطرابات النوم لأسباب معينة سواء جسدية أو نفسية يجب علاجها بالإضافة إلى تغيير العادات اليومية للنوم.

الإجهاد والإرهاق
 الإجهاد اليومي والإرهاق يمكن أن يؤدي إلى حدوث الشيخوخة المبكرة، حيث يمكن أن يتسبب الإجهاد في زيادة إنتاج الهرمونات الضارة بالجسم، وبالتالي التسبب في ظهور التجاعيد والترهلات على البشرة.

عدم ممارسة الرياضة
 عدم ممارسة الرياضة للمرأة بشكل يومي يمكنه أن يتسبب في جعل المرأة تبدو أكبر سنًا، كما أنه يؤدي إلى ضعف عضلات الجسم وفقدان كثافة العظام، وبالتالي ظهور المشكلات الصحية التي تسرع من عملية الشيخوخة.

عدم إزالة المكياج قبل النوم
 ترك المكياج على البشرة طوال اليوم وأثناء النوم من العادات التي تجعل المرأة تبدو أكبر سنًا، حيث إنه يؤثر على صحة البشرة بشكل كبير، ويجعلها تصاب بالعديد من المشكلات مثل الحبوب والبثور والجفاف والتصبغات والبقع وغيرها، وتكون البشرة مجهدة بشكل واضح.

نصائح لتجنب العادات التي تجعل المرأة تبدو أكبر سنًا:

- الإقلاع عن التدخين نهائيًا ويوجد العديد من الطرق التي يمكنك اتباعها لعدم التدخين مرة أخرى ومنها ممارسة اليوجا وتمارين التأمل.

- استخدام الواقي الشمسي عند الخروج في أشعة الشمس، كما يجب تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس.

-التغذية السليمة من خلال تناول الطعام الصحي، حيث يجب الاعتماد على تناول الفواكه والخضروات والبروتينات والأطعمة الغنية بالألياف.

- الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والغنية بالدهون المشبعة والسكريات، والوجبات السريعة والمشروبات الغازية، والتقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث إنها تعزز الصحة بشكل عام، وصحة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة التي من الممكن أن تظهر على المرأة.
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- الحرص على النوم الجيد بما لا يقل عن 8 ساعات يوميًا، والبحث عن طرق علاج اضطرابات النوم في حال وجودها.

- شرب الماء بكميات مناسبة يوميًا، بإمكانه أن يقلل من التأثير السلبي على البشرة والوقاية من الجفاف، والحماية من مشكلات صحية متعددة تجعل المرأة أكبر سنًا، ولهذا يجب تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا.

- التأكد من المواد والتركيبات التي توجد في مستحضرات التجميل، والابتعاد عن المكياج الذي يحتوي على مواد كيميائية واستبداله بالمكونات الطبيعية التي لا تؤثر على البشرة.

- يجب الحرص على غسل البشرة باستخدام غسول قبل النوم للتخلص من آثار المكياج الموجودة على البشرة. -وكالات

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