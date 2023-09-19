هل يشكل فيروس نيباه المكتشف في الهند تهديدا عالميا؟

يبذل المسؤولون الهنود قصارى الجهود للحد من انتشار المرض.

عززت ولاية كيرالا الواقعة في جنوبي الهند تدابير الفحوص الطبية بغية رصد حالات التعامل عن قرب مع مصابين بفيروس "نيباه" في أعقاب وفاة شخصين مؤخرا بالمرض.

وأُبلغ عن جميع حالات الإصابة في منطقة كوزيكود في شمالي ولاية كيرالا.

وشهد الشهر الجاري تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض، بينما كان قد أُبلغ عن حالة وفاة أخرى في 30 أغسطس/آب.

وقررت السلطات إغلاق المدارس والمكاتب في المنطقة المتضررة من الولاية، في الوقت الذي يبذل فيه المسؤولون قصارى الجهود للحد من انتشار المرض.

والسؤال ما هي خطورة الفيروس وما هي أعراضه؟

عدوى فيروس نيباه تنتج عن الإصابة بـ "مرض مصدره الحيوان" وينتقل إلى البشر عن طريق حيوانات مثل الخنازير وخفافيش الفاكهة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

كما يمكن أن ينتقل المرض عن طريق أطعمة ملوثة أو عن طريق التعامل مباشرة مع شخص مصاب.

وتحدث حالات تفشي المرض سنويا تقريبا في مناطق في قارة آسيا، لاسيما في بنغلادش والهند.



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وكان استهلاك الفواكه أو منتجات الفاكهة (مثل عصير نخيل البلح الخام) الملوثة ببول أو لعاب خفافيش الفاكهة المصابة مصدرا أكثر احتمالا للعدوى في السابق.

وأدرجت منظمة الصحة العالمية فيروس "نيباه" مع فيروسات "إيبولا" و"زيكا" و"كوفيد- 19" على قائمة الأمراض العديدة التي يجدر أن تحظى بأولوية في مجال البحوث العلمية نظراً لقدرتها على التسبب في حدوث وباء عالمي.

ويعد ذلك التفشي الرابع لفيروس نيباه خلال خمس سنوات في ولاية كيرالا، إذ سبق وأجريت اختبارات طبية للخفافيش في الولاية لرصد المرض.

تتفاوت حالات الإصابة بين البشر من حيث الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي بدون أعراض إلى عدوى الجهاز التنفسي الحادة (الخفيفة والشديدة) والتهاب المخ المميت (تورم الدماغ).

وتظهر غالبا أعراض على الأشخاص المصابين في البداية، من بينها الحمى والصداع وألم في العضلات والقيء والتهاب الحلق.

ويمكن أن يتبع ذلك دوخة، نعاس، تغير في مستوى الوعي، وأعراض عصبية تشير إلى التهاب المخ الحاد.

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كما يعاني بعض الأشخاص، على الأرجح، من التهاب رئوي غير نمطي ومشاكل تنفسية حادة، من بينها ضيق التنفس الحاد، ويحدث التهاب في المخ ونوبات في حالات الإصابة الشديدة، تتطور إلى الغيبوبة خلال 24 إلى 48 ساعة.

ويُعتقد أن فترة حضانة الفيروس، (الفترة من الإصابة إلى ظهور الأعراض)، تتفاوت من 4 إلى 14 يوما. وعلى الرغم من ذلك أبلغ البعض عن فترة حضانة تصل إلى 45 يوما.

ويفضي فيروس نيباه إلى وفاة ما يصل إلى 75 المئة من المصابين به.

لا يوجد لقاح أو علاج للمرض حتى الآن، ويقتصر العلاج على متابعة الأعراض وتقديم الرعاية اللازمة.

هذا هو التفشي الرابع لفيروس نيباه خلال خمس سنوات في ولاية كيرالا

أدى أول تفشي لفيروس نيباه إلى وفاة ما يزيد على 100 شخص في ماليزيا، الأمر الذي دفع السلطات وقتها إلى إعدام مليون خنزير في مسعى لاحتواء تفشي الفيروس. وأُطلق على الفيروس اسم نيباه نسبة إلى القرية التي اكتشف فيها أول مرة في عام 1999.

كما انتشر المرض في سنغافورة وسُجلت 11 حالة إصابة فضلا عن حالة وفاة واحدة بين عمال المجازر ممن كانوا يتعاملون عن قرب مع خنازير مستوردة من ماليزيا.

وتحملت بنغلادش العبء الأكبر في السنوات الأخيرة، بعد أن توفي ما يزيد على 100 شخص متأثرين بفيروس نيباه منذ عام 2001.

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ويُكتشف المرض بصفة دورية في الهند، ويعد هذا التفشي الرابع في ولاية كيرالا منذ عام 2018. وكانت الولاية قد تمكنت من القضاء على حالات التفشي السابقة في غضون أسابيع عن طريق إجراء فحوص طبية واسعة النطاق وتدابير عزل صارمة لكل من تبين تعامله عن قرب مع مصابين.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن المناطق الأخرى المعرضة لخطر الإصابة تضم كمبوديا وغانا وإندونيسيا ومدغشقر والفلبين وتايلاند، بعد رصد أدلة على وجود الفيروس في خفافيش تعيش في هذه الدول.