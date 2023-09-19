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انتحار ممثلة تركية شهيرة بـطلقة في الرأس

9/19/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هزت أخبار وفاة النجمة التركية ميرفي كيالب، التي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 36 عامًا، عالم الفن بمأساة محزنة.

أقدمت الممثلة، التي اشتهرت بأدوارها في العديد من المسلسلات والأفلام التركية، بما في ذلك "مسألة شرف" و"المحارب"، على الانتحار في منزلها بمنطقة دالامان في ولاية موغلا، حيث أطلقت النار على رأسها باستخدام مسدس مرخص يعود لوالدها.






عندما سُمِعت طلقات نارية تصدر من شرفة الطابق الثاني للمبنى السكني في شارع غازي بدالامان، قام السكان بإبلاغ خدمة الطوارئ، وتم استدعاء فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

أجرت الفرق الطبية الفحص اللازم وتم تأكيد وفاة الممثلة ميرفي كيالب. وقامت فرق التحقيق بنقل جثتها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لإجراء التشريح اللازم.

ميرفي كيالب حازت على درجة البكالوريوس في التمثيل من جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، عملت في مسرح إسطنبول الحكومي لمدة عام ونصف تقريبًا قبل أن تنتقل إلى مجال المسرح البديل.






شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل "سكاريا فرات" و"اليوم الصغير" و"الأحلام والآمال" و"إيليف" و"مسألة شرف" و"المحارب". وبهذه الوفاة المفجعة، فقدت الساحة الفنية التركية أحد نجومها الموهوبين.



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