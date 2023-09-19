انتحار ممثلة تركية شهيرة بـطلقة في الرأس

انتحار ممثلة تركية شهيرة بـطلقة في الرأس
التاريخ
9/19/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هزت أخبار وفاة النجمة التركية ميرفي كيالب، التي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 36 عامًا، عالم الفن بمأساة محزنة.
أقدمت الممثلة، التي اشتهرت بأدوارها في العديد من المسلسلات والأفلام التركية، بما في ذلك "مسألة شرف" و"المحارب"، على الانتحار في منزلها بمنطقة دالامان في ولاية موغلا، حيث أطلقت النار على رأسها باستخدام مسدس مرخص يعود لوالدها.
عندما سُمِعت طلقات نارية تصدر من شرفة الطابق الثاني للمبنى السكني في شارع غازي بدالامان، قام السكان بإبلاغ خدمة الطوارئ، وتم استدعاء فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.
أجرت الفرق الطبية الفحص اللازم وتم تأكيد وفاة الممثلة ميرفي كيالب. وقامت فرق التحقيق بنقل جثتها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لإجراء التشريح اللازم.
ميرفي كيالب حازت على درجة البكالوريوس في التمثيل من جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، عملت في مسرح إسطنبول الحكومي لمدة عام ونصف تقريبًا قبل أن تنتقل إلى مجال المسرح البديل.
شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل "سكاريا فرات" و"اليوم الصغير" و"الأحلام والآمال" و"إيليف" و"مسألة شرف" و"المحارب". وبهذه الوفاة المفجعة، فقدت الساحة الفنية التركية أحد نجومها الموهوبين.
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