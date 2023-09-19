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علامات تدل على أنك تعاني من الارهاق النفسي الشديد

9/19/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في بعض الأحيان، تصبح الحياة لا تُحتمل، حيث يشعر الإنسان وكأنه محاصر في دورة لا نهاية لها تقوم بإعادته مرارًا وتكرارًا إلى نقطة البداية.

هذا الوضع يؤدي إلى شعور بالإرهاق الدائم وتصبح الاستراحة ضرورة ملحة لاستعادة الطاقة وإعادة توازن الحياة.

التعب النفسي أو العقلي له تأثير كبير على الصحة الجسدية والروتين اليومي. وعلى الرغم من صعوبة تحديد مصدر التعب العقلي وفهمه بشكل دقيق، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود اضطراب عقلي. إذا استمر الشعور بالإرهاق والتعب العقلي لفترة طويلة، فمن الأفضل مراجعة طبيب مختص للحصول على التشخيص الصحيح والعناية اللازمة.


أبرز علامات التعب النفسي تبدو على الشكل التالي:

. تشعر بالغضب من أبسط الأمور

إن المشاعر غالباً ما تضاعف مع الارهاق النفسي، فتجد نفسك سريع الغضب حتى من أشياء تافهة وبسيطة وأنك أكثر تحسسا من باقي الأيام. بالإضافة إلى ذلك، تشعر أنّك ضعيف يصعب عليك التعامل مع الغضب. وحتى من الممكن أحيانا أن تجد نفسك تبكي من دون سبب.

. تشعر بالفراغ ولا تتفاعل مع الأحداث

تصبح وكأنك مشاهد بعيد لأحداث حياتك، فتفقد الحماس وحس المبادرة والانفعال، بل تشعر بالحياد تجاه جميع ما يحصل في حياتك. قد تشعر أيضاً بالفراغ الداخلي، حيث تصبح مشاعرك مخدرة وتفقد الأمل.

. لا تشعر بالتحفيز لأداء المهمات

يصبح أداء المهام اليومية والعادية أمرا في غاية الصعوبة وتفقد الرغبة بالقيام بأبسط الأمور، مثل الاستحمام، التواصل مع الأصدقاء والعائلة وحتى المشاركة في أي نشاط اجتماعي. يصعب مع ذلك التركيز على العمل مما يؤدي إلى انخفاض الانتاجية.

. تفقد صبرك بسرعة

يسبب الارهاق الدائم، تفقد القدرة على التحكم بردود فعلك العاطفية والسلوكية. ترتفع مستويات القلق والتوتر عندك مما يجعلك أكثر عرضة للانفعالات السلبية عند مواجهة التحديات اليومية، حتى الصغيرة منها.

. تعاني من مشاكل في النوم

إن التعب النفسي يؤثر سلباً على النوم وغالباً ما يؤدي إلى الأرق. قد تجد صعوبة في النوم، أو تستيقظ لمرات متكررة خلال الليل مع عدم القدرة على العودة إلى النوم. اضراب النوم يمكن أن يشكّل خطرا على حياتك بحيث قد تنام لساعات طويلة ومستمرة كوسيلة للهروب من الحياة الاجتماعية أو قد لا تقدر على النوم لأيام متتالية، حتى عندما تشعر بالتعب الشديد، مما يؤثر على نشاطك الذهني والجسدي.

. تتعرض للقلق ونوبات الهلع

الارهاق النفسي غالباً ما يؤدي إلى الاصابة بنوبة هلع أو قلق، فتشعر أن الضغوطات أصبحت أكثر مما يمكنك تحمله. تشير هذه النوبات إلى شعور مفاجئ بالخوف الشديد أو الرعب مصحوبة بردة فعل جسدية مثل صعوبة التنفس، والدوخة، والارتعاش. من المهم أيضاً أن تتعلم كيفية معالجة نوبات الهلع باستخدام عدة تقنيات مثل التنفس العميق وأنشطة للحفاظ على التركيز في الحالات الخفيفة، أو استشارة مختص لعلاجها بالأدوية المناسبة في الحالات الاكثر تعقيدا.




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