Tuesday, 19 September 2023 11:44 GMT

رواية الريح قبل هبوبها لعبد الحق: سرد يرصد تحول الشخصيات

9/19/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدر عن "الآن ناشرون وموزعون"، أول عمل روائي للكاتب الصحفي تاج الدين عبدالحق بعنوان "الريح قبل هبوبها". تتناول الرواية التي تعد ثالث إصدار للكاتب تجربة مهنية ثرية امتدت لأكثر من خمسين عاما، بأسلوب سرد روائي تحرر فيه الكاتب من قيود الكتابة التسجيلية وترك لخياله فرصة القراءة التحليلية للبيئة المهنية التي عمل فيها وشكلت عناصر التأثير والتأثر في تطور مسيرته الصحفية.
ولذلك، فإن رواية "الريح قبل هبوبها" لا تعرض سيرة شخصية بقدر ما تعرض سيرة البطل الذي يمثل شريحة كبيرة لنماذج عديدة في المهنة نفسها وفي الحقبة الزمنية نفسها وهي بهذا المعنى خلاصة تجربة تطورت خلال مرحلة زمنية معينة وفي بيئة غير مواتية كان التطور المادي أبرز مقومات التغيير فيها.
قدم الكاتب في الرواية التي تقع في (236) صفحة وبلغة سردية يومية بسيطة تتبعات بطل الرواية والتحولات في مسيرته التي ترصد تجربة كل من عاش تلك الفترة والكيفية التي تقبلوا فيها التغيرات الكبيرة.
في هذا العمل الروائيّ نتعرّف على نماذج من الصحفيين العرب وخلفياتهم الفكرية والسياسية، وعلى صراعاتهم الفكرية والسياسية ومع محيطهم، كما نتعرف على لمحات من الحياة في أبوظبي؛ إذ قضى المؤلف نصف قرن فيها وتابع من خلال معايشته لتطورها كيف قررت النهوض من بؤسها والانطلاق إلى مستقبلها الذي نعرفه ونراه اليوم مجسدا وملموسا في أكثر من مظهر من مظاهر التطوّر في الجانبين المادي والمعنوي.
يقول عبدُ الحميد أحمد -الأمين العام لجائزة سلطان العويس والرّئيس السّابق لاتّحاد وكتّاب الإمارات- في تقديمه الرواية: "نحن أمام عمل سرديّ يروي شيئاً من تاريخ الصحافة في بداياتها بدولة الإمارات خصوصاً والعالم العربي عموماً، والتي تشخصنت من خلال أبطال هذا الكتاب الذين رمتهم أقدارهم للعمل في الخليج لتتوزع حياتهم بين البحث عن الوظيفة/ الكرسي والوسادة/ السكن آخر الليل". أما الكاتب د. يوسف الحسن فقال في تقديمه: "هذه الرواية تظهر حالة الاندماج مع مهنة الصحافة وهي تحبو وتكبر وتتطور. لم يكن فيها المؤلف واعدا أو مدعيا.. كان يعايش همومها وخدوشها وقسوتها وفضولها ومغامراتها وما فيها من دفق حياتي اختلطت فيه الوجوه والنوايا والاندفاع والحيرة..".
يذكر أن تاج الدّين محمد عبد الحق كاتب أردني عاش معظم حياته في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تنقل بين مؤسساتها الصحفية.
وقد صدر له قبل عمله الروائي كتابين هما: "أعلام وإعلام" 2015، و"للخلف در بين الدّين والسّياسة" 2017. حصل على عدة جوائز، منها: جائزة تقدير من جمعية الصّحفيين بدول الإمارات للخدمة الطويلة، وجائزة الفيلم الوثائقي لـ"إرم نيوز" في مهرجان الأردن للإعلام العربي.



MENAFN19092023000072011014ID1107101061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث