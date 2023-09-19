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أجواء خريفية معتدلة حتى الجمعة

9/19/2023 2:26:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يومي الأربعاء، الخميس خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.
وترتفع يوم الجمعة، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17 وفي مرتفعات الشراة 29 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.- (بترا)



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