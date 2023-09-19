فيديو توعوي للتعامل مع الزلازل
التاريخ
9/19/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نشر المركز
الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الثلاثاء، مادة توعوية للتعامل مع الزلازل ضمن
فعاليات تمرين درب الأمان (3).
شاهد الفيديو:
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