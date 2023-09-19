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فيديو توعوي للتعامل مع الزلازل

9/19/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الثلاثاء، مادة توعوية للتعامل مع الزلازل ضمن فعاليات تمرين درب الأمان (3).
شاهد الفيديو:





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