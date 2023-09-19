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صرف مستحقات معلمي الإضافي عن شهر آب الأربعاء

9/19/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حولت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، مستحقات التعليم الإضافي الأردني ورياض الأطفال والمخيمات إلى البنوك.
وقالت الوزارة، إنه على المعلمين مراجعة البنوك الأربعاء لاستلامها.
وأوضحت أنه سيتم لاحقا صرف مستحقات التعليم الإضافي“مسائي سوريين”، مع راتب شهر أيلول.



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