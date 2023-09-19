صرف مستحقات معلمي الإضافي عن شهر آب الأربعاء

صرف مستحقات معلمي الإضافي عن شهر آب الأربعاء
التاريخ
9/19/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حولت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، مستحقات التعليم الإضافي الأردني ورياض الأطفال والمخيمات إلى البنوك.
وقالت الوزارة، إنه على المعلمين مراجعة البنوك الأربعاء لاستلامها.
وأوضحت أنه سيتم لاحقا صرف مستحقات التعليم الإضافي“مسائي سوريين”، مع راتب شهر أيلول.
MENAFN19092023000072011014ID1107101054
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.